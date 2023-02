Peut contenir des infos (les entrevues de janvier 2023)

À chaque semaine, l’émission « Peut contenir des infos » reçoit différents invités qui viennent nous parler de sujets variés. Retrouvez les entrevues réalisées en janvier 2023 par François Coté et Simon Forgues.

(Écoutez l’ensemble des entrevues audio du mois en bas du descriptif.)

NOTE : Il est à noter que l’émission rendue disponible aux radios le 5 janvier dernier était une rétrospective des entrevues menées pendant l’automne dernier. Celles-ci peuvent d’ailleurs être réécoutées dans leur intégralité dans les pages consacrées au mois de septembre, octobre, novembre et décembre.

Émission du 12 janvier 2023

La rédactrice en chef de Francopresse.ca, Mélanie Tremblay est venue nous révéler l’identité de quelques-unes des personnes qui figurent au Palmarès 2022 des personnalités influentes de la francophonie canadienne.

Notre collègue de CKJM FM à Chéticamp, Daniel Aucoin de l’initiative de journalisme local s’est entretenu avec Mme Julie Cossette qui est Gestionnaire de l’expérience du visiteur par intérim au Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton. Il est question d’un ajustement de certains tarifs chez Parcs Canada.

Émission du 19 janvier 2023

On parle d’aquamation avec M. Éric Le Sieur, président du complexe funéraire Le Sieur, qui nous a expliqué le fonctionnement de cette pratique funéraire ainsi que ses avantages.

Inès Lombardo a signé un texte (« Les étudiants étrangers face au mur de l’emploi ») dans Francopresse dans lequel elle exposait les problèmes rencontrés par les étudiants étrangers lorsqu’ils essaient d’intégrer le marché du travail au Canada à la fin de leurs études.

Émission du 26 janvier 2023

Pierre Chauvin, à la fois ‘geek’ devant l’éternel et chroniqueur techno, nous a appris que le principe de la réparabilité se taille une place de plus en plus grande à travers le monde, alors que de nombreux pays s’attaquent au droit des consommateurs de faire réparer leurs biens.

Le réputé chroniqueur automobile Marc Bouchard nous a livré quelques détails concernant les modèles attendus au cours de la prochaine année.