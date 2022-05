Pierre Sicard devient directeur général de l’ARC du Canada

Le président du conseil d’administration de l’Alliance des radios communautaires (ARC) du Canada, M. Alex Schmitt est heureux de confirmer l’embauche de M. Pierre Sicard à titre de nouveau directeur général de l’organisation.

Au terme d’un appel de candidatures mené au cours du mois d’avril, et après l’analyse des dossiers reçus par le comité d’embauche mis en place par l’ARC du Canada, M. Sicard a été confirmé dans le poste qu’il occupait jusque-là de façon intérimaire. Il était en place depuis le mois de septembre 2021.

Professionnel du marketing, de la publicité et du secteur des médias, il a œuvré au sein de différentes organisations médiatiques depuis une trentaine d’années, et ce, autant pour la télévision, les journaux et le web, que pour la radio.

M. Sicard succède à M. François Coté, qui occupait le poste depuis environ quatorze ans et que l’organisation tient à remercier pour le formidable travail accompli au cours de cette période.

Les membres ainsi que le conseil d’administration de l’ARC du Canada tiennent à féliciter M. Pierre Sicard et lui souhaitent bon succès à la barre de l’organisme.