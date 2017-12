Politique de vie privée (application mobile)

Ceci constitue notre politique en matière de vie privée pour l’utilisation de l’application mobile “radios ARCC” de l’Alliance des radios communautaires du Canada.

Merci d’en prendre connaissance avant d’utiliser l’application.

Nous respectons votre vie privée

Nous collectons le minimum d’informations afin de vous offrir une expérience la plus satisfaisante possible. Cette page explique le type d’informations qui sont recueillies et à quoi serviront-elles.

Votre utilisation de cette application signifie votre acceptation de la présente politique sur la vie privée.

Si vous ne souhaitez pas poursuivre votre utilisation, vous pouvez simplement la désinstaller.

Fichiers journaux et témoins

À des fins statistiques et dans le but de fournir aux stations des informations sur la provenance des auditeurs, nous recueillons certaines informations par le biais de fichiers journaux (log file) et de fichiers témoins (cookies).

Il s’agit principalement des informations suivantes :

Adresse IP;

Système d’exploitation;

Pages visitées et requêtes;

Heure et jour de connexion.

Le recours à de tels fichiers nous permet en outre :

De vous fournir une expérience personnalisée (ex.: vos chaînes favorites);

De connaître la provenance des auditeurs;

D’établir des statistiques d’utilisation (ex. : durée d’écoute).

Nous pourrions, à titre d’exemple, indiquer à nos stations le nombre de personnes utilisant notre application ou encore leur province et/ou pays d’origine, mais aucune information ne permet d’identifier ces personnes.

Sécurité

Même si aucune information recueillie ne permet l’identification de nos utilisateurs, les renseignements que nous collectons sont tout de même conservés dans un environnement sécurisé.

Les personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la confidentialité de vos informations et nous avons recours à des mesures telles que le protocole SSL (Secure Sockets Layer), des serveurs sécurisés, ainsi qu’à une gestion des accès aux seules personnes concernées.

Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité en intégrant les dernières innovations technologiques permettant d’assurer la confidentialité.

Toutefois, comme aucun mécanisme n’offre une sécurité maximale, une part de risque est toujours présente lorsque l’on utilise Internet pour transmettre des renseignements personnels.

Par exemple, nous ne saurions être tenus responsables des données personnelles que vous partagez par le biais de Facebook, Twitter ou Google Play dont on trouve les hyperliens dans la présente application.

Changements à cette politique

Tout changement à notre politique de la vie privée sera mis à jour ici et remplacera cette version.

Nous contacter

Si vous avez des questions concernant notre politique de vie privée ou pour toute autre information concernant l’utilisation de cette application mobile, veuillez envoyer un courriel à l’adresse ci-dessous.

Développeur et gestionnaire de l’application :