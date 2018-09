Ouvrez la porte de Google+ et faites-y votre place avec ces 11 conseils

Temps de lecture (moyen) : 5 minutes

Certaines le méprisent. D’autres le détestent carrément. Personnellement, j’admets que le réseau social Google+ est (et de loin!) mon favori. Voici quelques-uns de mes humbles conseils pour y trouver votre place et réussir.

D’abord, une mise en contexte

Je suis sur Google+ depuis l’ouverture en 2011. J’y ai fait la connaissance de personnes intéressantes qui partagent des intérêts semblables aux miens et j’y cultive des échanges enrichissants.

J’ai eu le privilège d’être interviewé par le magazine Les Affaires en 2015, et, encore tout récemment, par le quotidien français Le Monde afin de parler de Google+.

L’outil m’aide notamment à faire de la curation de contenu, ce qui me permet ensuite d’entretenir le blogue de l’Alliance des radios communautaires du Canada.

En ce qui me concerne, c’est un réseau social enrichissant, très actif et, surtout, à peu près exempt de trolls contrairement à d’autres plateformes de discussions virtuelles. Ce n’est pas le paradis sur Terre mais pas loin.

Non, ce n’est pas à la portée de tout le monde

Non, Google+ n’est pas à la portée de tous. Il requiert un peu d’attention et, surtout, qu’on participe.

Ce n’est pas le réseau de la passivité.

Beaucoup de gens dont je lis les plaintes au sujet de Google+ se sont généralement contenté d’y poser les pieds de façon passive sans trop y interagir.

Ils ont simplement attendu d’accumuler des abonnés, ce qui évidemment ne s’est à peu près pas concrétisé, puis ils ont éparpillé leurs publications sans stratégie et sans interagir.

Ça ne marche pas comme ça.

Voici 11 conseils pour mieux réussir dans Google+ :

1. Remplissez votre biographie et exposez ce que vous cherchez. Ne vous contentez pas de quelques explications ambiguës. Qui êtes-vous, que recherchez-vous, d’où venez-vous. Quels sont vos champs d’intérêts, vos motivations à vous y trouver. Ajoutez votre photo, et, si vous possédez un blogue ou un site Web, insérez le lien vers ces autres présences en ligne.

—

2. Échangez à propos de vos passions. Partez en quête de personnes qui cultivent les mêmes intérêts que les vôtres. Interagissez sur leurs publications de manière polie. Où les trouve-t-on? En faisant une recherche sur des mots-clés. Vous trouverez des collections, des communautés ou encore des publications sur lesquelles interagir.

Note : Google+, c’est un congrès. Vous ne pouvez rester passivement dans un coin de la salle et attendre qu’on vienne vers vous. Serrez des mains, distribuez des cartes d’affaires, faites du réseautage.

—

3. Soyez aussi généreux que vous aimeriez qu’on le soit à votre égard. On vous donne des +1? L’équivalent des “J’aime” dans Facebook. Rendez la pareille aux autres. Même chose avec les commentaires et le partage. Donner, c’est recevoir.

—

4. Étayez votre argumentaire. Sur Twitter, la brièveté des messages fait qu’on a tendance à aller droit au but. Pas de gants blancs, on ne se confond ni en excuses ni explications.

Sur Google+ en revanche, on a de la place pour étayer nos propos. Ne vous y comportez pas comme un tracteur de labour. On a de la place pour débattre, discuter intelligemment.

Note : Quoiqu’il m’arrive de verser régulièrement dans l’opinion et le commentaire, j’essaie de rester civilisé. D’ailleurs, mes publications qui fonctionnent le mieux sont souvent celles qui s’étirent sur plusieurs lignes ou même parfois sur plusieurs paragraphes. Ça ressemble parfois à un blogue. Ça me permet de bien expliquer ma pensée.

—

5. Restez poli et civilisé. Ce n’est pas en jouant les trolls et les casse-pieds dans les publications des autres que vous attirerez la sympathie. Le ton monte quelquefois. Oh, que oui! Ça peut monter. Sauf qu’on essaie autant que possible de ne pas se crier d’insultes et de rester calme.

—

6. Visitez les communautés. Nombreuses, actives, variées et bien remplies, on en trouve sur la coiffure, la radio, la photo, l’aéromodélisme, les trains et beaucoup d’autres sujets. Vous y trouverez des gens qui partagent les mêmes passions que vous et deviendront éventuellement des abonnés à votre compte ou encore vos collections.

—

7. Créez vos propres collections sur vos sujets d’intérêts. Les collections diffèrent des communautés. Dans les communautés, plusieurs partagent des contenus autour d’une même thématique. Dans une collection, une seule personne l’enrichit de photos, d’hyperliens, etc. J’ai ma collection sur les gadgets et l’innovation (44 837 abonnés), celle sur les médias nouveaux et traditionnels (11 103 abonnés), ainsi que ma “petite” collection sur les beaux Oups! (5 367 abonnés) où je recense des situations gênantes, des traductions douteuses et autres trouvailles qui font rire et sourire. Créez donc les vôtres.

—

8. N’hésitez pas à utiliser les mots-clics. Non, Twitter n’a pas le monopole du mot-clic (hashtag). Google+ aussi permet l’insertion de mots-clics qui permettent ensuite de retrouver des contenus apparentés quand on clique dessus. Inventez les vôtres et retrouvez ensuite plus facilement vos publications antérieures.

—

9. Faites des sondages. À chaque fois que je mène un sondage, c’est un succès assuré. On peut ajouter une photo pour illustrer son sondage ou même chaque choix de réponse. Cette page vous en expliquera le fonctionnement. Voici deux exemples de sondages que j’ai réalisés récemment et qui ont plutôt bien fonctionné. L’un sur l’interdiction du cellulaire chez les moins de 12 ans et l’autre sur l’achat de smartphones en importation.

—

10. Mentionnez des gens lorsque c’est pertinent. Si vous partagez une publication dont vous savez que le créateur est présent sur le réseau social, mentionnez-le. Ne mentionnez pas des gens inutilement et sans aucune raison. Une mention bien faite sur une publication intéressante, c’est fortement encouragé et apprécié.

—

11. Ne vous dispersez pas dans une quantité astronomiques de sujets. Le secret dans Google+ ne tient pas à la quantité de sujets et de publications, mais plutôt la qualité. Faire moins mais faire mieux.

—

BONUS : 6 comptes à suivre à tout prix

Pour ne pas que vous partiez comme un aventurier en solo dans la jungle, je partage 6 compte parmi tant d’autres auxquels je suis abonné, qui sont vraiment actifs et qui partagent du contenu intéressant.

– Stéphanie Zen est gestionnaire de communautés et rédige du contenu Web. Elle habite le Québec et ses cinémagraphes attirent toujours des dizaines de réactions.

– Emmanuelle Dupuis est webmestre et rédactrice de contenus. J’aime ses publications à propos du Web et les médias sociaux. Sa collection qui recense des outils du Web est suivie par plus de 97 000 abonnés.

– Vous êtes Acadiens et membres d’UNI Coopération financière? L’insitution financière de l’Atlantique est présente sur G+ et publie avec assiduité. Conseils financiers, implication communautaire et quelques autres sujets. Oui, la page a encore assez peu d’abonnés. J’avoue. Par contre, si vous voulez suivre un compte actif, en voilà un bon.

– Patrick Robert est malheureusement trop méconnu. Je vous le jure. Le gars a écrit dans une multitude de publications diverses et il est blogueur cinéma pour Ztélé. Envie de lire sur les arts, culture, cinéma, BD, etc. en français? C’est le gars à ajouter à vos abonnements. Il publie sur une base régulière.

– Isabelle Cardinal a étudié le design graphique à l’UQAM et compte presque 22 000 abonnés. C’est une designer et illustratrice hors pair dont les caturday doodles, des illustrations loufoques de chats qu’elle publie le samedi sont chaque fois appréciées par des dizaines d’abonnés.

– Denis Labelle est un ninja de Google+. Il est partout, il fouille, il traque les meilleurs comptes, il est rigoureux, discipliné. Surtout respecté. Il fut même cité dans la magazine Forbes. Ce qui n’est quand même pas rien.

J’en aurais encore des dizaines d’autres à vous mentionner. Mais je m’arrêterai ici en vous suggérant simplement de partir à l’aventure et de vous y amuser. Poussez la porte. Entrez-y. Il y a un monde à découvrir.