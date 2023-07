Pourquoi uniquement des chiffres impairs après la virgule sur les radios FM canadiennes ?

Saviez-vous qu’au Canada, aucune station de radio FM n’a de chiffre pair après la virgule dans sa fréquence ? Au fait, que signifie ce fameux chiffre impair (ex. : FM 97,3) après la virgule ? On vous explique…

Pas partout pareil sur la planète

Sachez d’abord que d’autres pays du globe utilisent tant les chiffres pairs que les chiffres impairs dans leurs fréquences radios. C’est le cas en outre de la Grande-Bretagne et de la France, pour ne nommer que ceux-ci.

On ne s’attardera pas davantage à la manière dont ces pays procèdent à l’attribution de leurs fréquences radiophoniques.

Or, il faut dire qu’au Canada, l’attribution des fréquences dans une région donnée répond à différents impondérables. Qu’on songe en outre aux études technique et environnementales, à la présence d’autres tours émettrices, à la puissance et au contour du rayonnement, etc.

Bref, un processus à la fois long et complexe qui est donc basé sur divers facteurs tels que le lieu, la puissance de diffusion, la disponibilité des fréquences, etc.

Une bande de fréquences propre à chaque usage

Tout appareil qui émet des ondes doit transmettre dans une bande de fréquences qui lui est propre.

À titre d’exemple, les émetteurs-récepteurs de type CB (citizens band) émettent sur la bande HF et renferme une quarantaine de canaux distincts dont plusieurs ont une fonction bien particulière (ex. : Canal 9 pour les urgences).

Pour les radios FM canadiennes, la bande utilisée s’étend plutôt de 87,9 MHz à 107,9 MHz et se divise en 101 canaux distincts.

Au Canada, il a été déterminé qu’on allait allouer les fréquences destinées à la bande FM par tranche de 200 kilohertz (kHz).

Contrairement aux Européens, pour reprendre notre exemple précédent, qui ont plutôt choisi d’espacer les stations par tranche… de 100 kilohertz.

Ainsi, ne cherchez donc pas de station FM canadienne à la fréquence 86,1 MHz. Il n’y en a pas. D’autre part, il n’y aura non plus de stations à la fréquence 92,2 FM.

Attention ! On parle bel et bien des radios FM canadiennes.

Car, certains pays utilisent d’autres fréquences pour la radio FM. C’est le cas notamment du Japon où les radios FM émettent plutôt sur une bande qui s’étend de 76 à 95 MHz.

Alors, pourquoi des chiffres impairs ?

Alors, pourquoi toutes les radios FM canadiennes ont-elles un chiffre impair après la virgule ? À ce moment-ci, vous devriez commencer à saisir.

Comme on part de la fréquence 87,9 MHz et qu’on monte par tranche de 200 kHz (ex. : 92,1 à 92,3 MHz), contrairement aux Européens qui montent par tranche de 100 kHz, il est donc théoriquement impossible au Canada de trouver une station au 92,2 MHz.

Voilà ! Simple comme ça.

On vous a mis un tableau de toutes les fréquences FM qu’il est possible d’exploiter au Canada, selon différents critères et contraintes techniques, ainsi que les canaux qui leur sont attribués.

On a donc 101 canaux, tous disponibles sur une fréquence respective partant de 87,9 MHZ jusqu’à 107,9 MHz.

C’est la raison pour laquelle nous n’avons que des chiffres impairs après la virgule dans les fréquences FM canadiennes.

Fréquences Canaux — Fréquences Canaux 87,9 MHz 200 97,9 MHz 250 88,1 MHz 201 98,1 MHz 251 88,3 MHz 202 98,3 MHz 252 88,5 MHz 203 98,5 MHz 253 88,7 MHz 204 98,7 MHz 254 88,9 MHz 205 98,9 MHz 255 89,1 MHz 206 99,1 MHz 256 89,3 MHz 207 99,3 MHz 257 89,5 MHz 208 99,5 MHz 258 89,7 MHz 209 99,7 MHz 259 89,9 MHz 210 99,9 MHz 260 90,1 MHz 211 100,1 MHz 261 90,3 MHz 212 100,3 MHz 262 90,5 MHz 213 100,5 MHz 263 90,7 MHz 214 100,7 MHz 264 90,9 MHz 215 100,9 MHz 265 91,1 MHz 216 101,1 MHz 266 91,3 MHz 217 101,3 MHz 267 91,5 MHz 218 101,5 MHz 268 91,7 MHz 219 101,7 MHz 269 91,9 MHz 220 101,9 MHz 270 92,1 MHz 221 102,1 MHz 271 92,3 MHz 222 102,3 MHz 272 92,5 MHz 223 102,5 MHz 273 92,7 MHz 224 102,7 MHz 274 92,9 MHz 225 102,9 MHz 275 93,1 MHz 226 103,1 MHz 276 93,3 MHz 227 103,3 MHz 277 93,5 MHz 228 103,5 MHz 278 93,7 MHz 229 103,7 MHz 279 93,9 MHz 230 103,9 MHz 280 94,1 MHz 231 104,1 MHz 281 94,3 MHz 232 104,3 MHz 282 94,5 MHz 233 104,5 MHz 283 94,7 MHz 234 104,7 MHz 284 94,9 MHz 235 104,9 MHz 285 95,1 MHz 236 105,1 MHz 286 95,3 MHz 237 105,3 MHz 287 95,5 MHz 238 105,5 MHz 288 95,7 MHz 239 105,7 MHz 289 95,9 MHz 240 105,9 MHz 290 96,1 MHz 241 106,1 MHz 291 96,3 MHz 242 106,3 MHz 292 96,5 MHz 243 106,5 MHz 293 96,7 MHz 244 106,7 MHz 294 96,9 MHz 245 106,9 MHz 295 97,1 MHz 246 107,1 MHz 296 97,3 MHz 247 107,3 MHz 297 97,5 MHz 248 107,5 MHz 298 97,7 MHz 249 107,7 MHz 299 107,9 MHz 300