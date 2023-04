Publicité : 5 astuces pour s’adresser à un cerveau déjà saturé

Pour notre cerveau, déjà saturé d’informations, il est de plus en plus difficile d’assimiler les messages. Il faut redoubler d’inventivité. Ou, mieux encore, simplement suivre ces 5 astuces pour que vos publicités soient mieux assimilées.

Le cerveau a ses limites

Pas besoin d’un cours classique pour comprendre qu’à l’ère des nouveaux médias et de l’instatanéité, le cerveau est de plus en plus saturé.

À la quantité d’informations de toutes sortes dont on le gave quotidiennement, ça n’a rien d’étonnant. Particulièrement de publicités qui sont omniprésentes dans notre quotidien.

Comme l’indique HabiloMédias, le centre canadien d’éducation aux médias et de littératie numérique, les Nord-Américains sont exposés quotidiennement à… 3 000 annonces en moyenne.

Hallucinant ! Elles sont partout.

Or, notre cerveau, quoiqu’il dispose d’environ 85 milliards de neurones, doit accomplir plusieurs autres tâches.

Comment réussir alors à capter l’attention de l’auditoire, et ce, malgré qu’il soit bombardé de publicités ? Voici 5 conseils utiles :

1) Diffusez le message au bon moment

On reçoit mieux un message qui nous est adressé au bon moment.

Une publicité pour le menu midi d’un resto à 11 h 30, lorsqu’on a l’estomac dans les talons, ç’a certainement plus d’impact qu’en début de soirée quand on sort de table.

Une évidence quant au moment de la journée, mais aussi quant aux saisons. Changements de pneus, l’achat d’une piscine, etc.

Réfléchissez au produit ou au service à promouvoir. Trouvez à quel moment ou dans quel contexte le consommateur est-il le plus susceptible de passer à l’acte.

2) Parlez en images

Le cerveau aime les images. La preuve ? Les photos sont très populaires dans les médias sociaux.

Alors, mettez en scène votre publicité au lieu d’une simple narration avec de la musique.

Faites-le notamment dans le choix des mots et des phrases. De façon compréhensible et relativement courte, c’est plus vendeur.

Ex. :

• Une marque de confiture : La confiture où toutes les fraises rêvent de finir;

• Un resto de pâtes et pizzas : Le plus italien des restos à l’ouest de l’Italie;

• Un service d’entretien du gazon : Si vert que vous rendrez jaloux votre club de golf.

3) Ne multipliez pas les voix, ni les personnages

Un dialogue, oui, ça passe. Mais ne multipliez pas les personnages. Trop de voix distinctes, le cerveau perd rapidement l’attention. Il n’assimile plus le message.

Par contre, ce n’est pas une mauvaise idée qu’un narrateur externe au dialogue vienne donner les infos essentielles. Ça rend la scène plus crédible.

Dans la vraie vie, personne ne récite de mémoire le numéro de téléphone du nettoyeur ou de la papeterie à son conjoint.

S’il y a un dialogue dans la pub, confiez au narrateur la tâche de donner ces infos.

4) Utilisez une signature musicale mémorable

Le meilleur exemple d’une signature musicale mémorable ? La ritournelle de McDonalds.

Chaque fois qu’on l’entend, on sait immédiatement que c’est McDo.

C’est hallucinant. Même quand le pianiste semble jouer une mélodie totalement différente, le cerveau l’associe à McDonald’s.

5) Employez un slogan accrocheur

Un peu comme une ritournelle musicale, un slogan accrocheur deviendra un stimulus pour le cerveau.

Il comprendra, sans même entendre le nom de l’entreprise, qu’il s’agit d’une publicité de cette entreprise. Juste en le réentendant.

Ça deviendra rapidement la signature qu’on reliera systématiquement à l’entreprise.

KFC a même profité de la pandémie de COVID-19 pour retoucher momentanément le sien et tourne la situation à son avantage. C’est visuel, certes. Mais ça prouve à quel point son slogan est légendaire.

CONCLUSION

L’idée derrière ces suggestions à première vue anodines ? Aider le cerveau des consommateurs à assimiler le message.

Ce sont des méthodes éprouvées; elles ont fait leur preuves. Essayez-les.

