Québec appuie la réalisation d’une réflexion collective pancanadienne sur le rôle de la radio communautaire

Toronto, le 28 septembre 2020 – La Coopérative radiophonique de Toronto (CRT) est fière d’annoncer l’obtention d’une subvention de 18 000 $ dans le cadre du Programme d’appui à la francophonie canadienne (PAFC) du gouvernement du Québec pour mettre en œuvre le projet original « Réflexion collective sur le rôle de la radio communautaire comme guichet unique de promotion numérique » conjointement avec l’entreprise québécoise, PME Création de Valeur Inc., coconcepteur.

Rappelons que le PAFC a pour but de soutenir financièrement la concrétisation d’initiatives qui répondent aux priorités définies par la Politique du Québec en matière de francophonie canadienne, c’est-à-dire des partenariats visant à rapprocher les communautés francophones à travers le pays. Ces initiatives sont réalisées par des organismes du Québec, en partenariat avec des organismes francophones et francophiles d’ailleurs au Canada.

Appuyé par l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada), ce projet vise à ouvrir un dialogue et mettre sur pied un réseau de partage de connaissances et de soutien au sein de l’écosystème des radios communautaires francophones en vue d’explorer leur pertinence et leur potentiel commercial comme partenaires stratégiques des entreprises locales qu’elles desservent en matière de marketing numérique.

Citations :

« Le gouvernement du Québec est heureux de s’associer à ce projet qui allie technologie et promotion de la langue française au Canada. La radio communautaire est un terreau fertile à l’innovation. C’est ce qui lui permet d’être le reflet de chaque collectivité qu’elle dessert. Je souhaite que cette nouvelle initiative remporte le plus franc des succès. »

– Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

« Nous sommes heureux d’appuyer ce projet novateur de la Coopérative radiophonique de Toronto. Nous sommes d’avis que ce beau projet pourra profiter à l’ensemble des radios membres de l’ARC du Canada. »

– François Coté, directeur général de l’Alliance des radios communautaires du Canada

« Ayant travaillé avec plusieurs radios communautaires francophones à travers le Canada depuis plus de 25 ans, je suis heureux de collaborer avec la CRT pour ce projet qui permettra aux radios communautaires d’envisager la nouvelle décennie avec le numérique. »

– Patrick Fortin, directeur de PME Création de Valeur Inc.

« Ce projet intervient à un moment opportun. Dans le sillage de la pandémie de la Covid-19, l’entraide et la collaboration sont des impératifs de survie pour de nombreux médias de proximité. Ce projet vise justement à créer une synergie au sein de notre écosystème médiatique en matière de la promotion numérique. »

– Zaahirah Atchia, directrice générale de la CRT.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter leurs sites web :

CHOQ FM 105.1 : https://choqfm.ca

PME Création de Valeur Inc. : https://pmecdv.com

L’Alliance des radios communautaires du Canada : https://radiorfa.com

— 30 —

À propos de La Coopérative radiophonique de Toronto

La Coopérative radiophonique de Toronto (CRT) est un organisme à but non lucratif fondé en 1991. Depuis sa création, ses membres ont concerté leurs actions afin d’obtenir une licence de radiodiffusion pour ainsi offrir une voix à la communauté francophone de Toronto. La CRT a obtenu une licence de radiodiffusion communautaire en avril 2003 et gère depuis la radio CHOQ FM 105.1 diffusée sur le FM depuis 2006.

À propos de PME Création de Valeur

PME Création de valeur, est une entreprise québécoise . Composée d’une équipe de formateurs et formatrices passionnés dans leur domaine respectif, PME Création de valeur aide sa clientèle à créer de la richesse à travers une pléthore de services à la carte dont : la formation, le coaching, le perfectionnement des entreprises et d’individus, l’enseignement linguistique et le marketing.

À propos de l’Alliance des radios communautaires du Canada

Active sur la scène nationale depuis 1991, l’Alliance des radios communautaires du Canada (aussi connu comme l’ARC du Canada) découle directement de la volonté des radios communautaires francophones et acadiennes de prendre en main leur propre développement et d’assurer leur autonomie. Gestionnaire globale du dossier de la radiodiffusion communautaire en milieu minoritaire francophone au pays, elle offre à ses membres plusieurs services de consultation, de formation et de communications, de liaison, de même que des services techniques dans tous les aspects touchant à l’implantation et à la gestion d’une radio communautaires.