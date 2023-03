Rendez-vous de la Francophonie : une 25e édition en 2023

Comme à chaque année, le mois de mars est celui des Rendez-vous de la Francophonie (RVF), qui reviennent pour une 25e édition en 2023.

Loin d’être une coïncidence

Ce n’est pas une coïncidence si l’évènement revient à chaque mois de mars, et ce, d’une année à l’autre. C’est en effet au cours de ce mois qu’on célèbre la Francophonie à l’échelle a planétaire.

Avec des célébrations qui culminent généralement autour du 20 mars, la date retenue en 1988 comme Journée internationale de la Francophonie visant à célébrer la langue française à travers le monde.

Organisés en 2004 afin de promouvoir la langue française et ses multiples expressions plus particulièrement au Canada, les Rendez-vous de la Francophonie débutent donc le 1er mars 2023 et s’étendent jusqu’à la toute fin du mois.

La pièce maîtresse, ou disons à tout le moins le pivot des Rendez-vous de la francophonie est sans conteste le site internet (https://rvf.ca) qui déborde d’informations diverses d’une page à l’autre.

On pourrait dire que c’est votre point de départ pour tout apprendre sur les RVF, puisqu’à chaque édition, celui-ci regorge de contenus de toutes sortes.

Des concours dotés de prix alléchants, des activités à découvrir pour toute la famille, etc. On peut d’ailleurs y consulter plusieurs articles et même y écouter des balados en français.

Cela dit, l’organisation est également omniprésente dans les médias sociaux.

On peut s’abonner en outre à la page Facebook des Rendez-vous de la Francophonie, mais aussi aux comptes Twitter, Instagram et YouTube.

Voilà donc autant d’autres excellentes façons de rester bien informés des activités pendant tout le mois de mars.

Que faire ? Quoi voir ?

La 25e édition des Rendez-vous de la Francophonie risque d’en mettre encore plein la vue en 2023.

Dans sa mission d’encourager le dialogue entre les cultures au sein de la francophonie canadienne, et même avec les gens de l’autre langue officielle, l’organisation invite petits et grands à rire à gorge déployée lors de la tournée Juste pour rire qui célèbre ses 10 ans cette année.

Avec des noms comme Mario Jean, Eddy King, Luc Leblanc et plusieurs autres, le succès de la tournée est certainement assuré.

Il sera également possible d’assister à des projections de films francophones en salle ou en ligne avec la collaboration de l’Office nationale du film, des spectacles et plusieurs autres activités.

On peut d’ailleurs consulter le calendrier des activités dès maintenant.

Il est à noter en terminant que le rôle de porte-parole a été confié cette année à l’humoriste Eddy King, qui fait sa marque depuis 2007 dans le monde l’humour, ainsi qu’à l’auteure-compositrice-interprète et réalisatrice fransaskoise Alexis Normand, qui effectue son retour en grande pompe sur la scène francophone en 2023 avec du nouveau matériel pour le plus grand bonheur de ses fans.

Cette dernière sera d’ailleurs en tournée partout au Canada jusqu’au 31 mars 2023, à l’occasion de cette 25e édition.

On peut visiter le site officiel des Rendez-vous de la Francophonie au https://rvf.ca.