Temps de lecture (moyen) : 1 minute

Unique FM est présentement à la recherche d’un représentant des ventes et commandites pour le marché d’Ottawa-Gatineau.

L’emploi s’inscrit dans le cadre de l’initiative Jeunesse Canada au travail. On peut poser sa candidature avant le 8 août 2018. Notez que l’usage du masculin n’a d’autre but que d’alléger le texte et que l’offre s’adresse tant aux femmes qu’aux hommes.