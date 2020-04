Revue de presse COVID-19 (3 avril 2020)

Nous avions fait la semaine dernière une revue de presse sur la radio au temps du coronavirus. En voici une autre qui montre encore une fois comment les radiodiffuseurs traversent la crise et continuent néanmoins de servir leur auditoire. Ou pas dans certains cas, comme vous le verrez.

ROYAUME-UNI : RadioToday explique qu’en temps de crise, la radio doit elle aussi s’adapter, voire se réinventer, mais qu’elle prouve actuellement qu’elle est plus importante que jamais. Au Royaume-Uni, de nombreuses stations connaissent des hausses de l’écoute, tant en nombre d’auditeurs qu’en heures d’écoute. La BBC, elle, a pris toutes les dispositions pour protéger ses troupes, tout en continuant à servir l’auditoire. (AVIS : Texte en anglais)

Source : « Coronavirus pandemic makes radio stronger than ever »

RadioToday, 31 mars 2020

FRANCE : En ce moment, comme le rapporte La Lettre Pro de la Radio, ce sont à peu près 90 % des animateurs et techniciens de la radio à travers le monde qui opèrent depuis l’extérieur de leurs studios, en télétravail. Comment la radio publique français RFI vit-elle, elle aussi, la crise ? On vous entraîne dans les coulisses de RFI en vidéo.

Source : « COVID-19 : les coulisses de RFI en vidéo en période de pandémie »

La Lettre Pro de la Radio, 3 avril 2020

Sur son blog Radiopub consacré à la pub radio, Michel Colin propose un condensé d’idées positives pour les représentants commerciaux qui sont eux aussi confinés. Des questions à poser à leurs clients, des idées créatives à leur suggérer, etc. Accès gratuit en période de crise. Une aide qui sera sans doute appréciée par plusieurs.

Source : « 3e Briefing hebdo « spécial coronavirus »; un condensé d’idées positives pour commerciaux radio confinés »

Radiopub, 3 avril 2020

CÔTE D’IVOIRE : En Afrique, où le coronavirus commence à frapper, les radios sont mises à contribution dans divers pays afin de livrer de l’information aux citoyens. En Côte d’Ivoire par exemple, ce sont tout près de 150 radios de proximité qui se sont engagées sur la voie de la sensibilisation contre le coronavirus.

Source : « Les radios de proximité ivoiriennes s’engagent contre le coronavirus »

Eburnie Today, 30 mars 2020

FRANCE : Dans un texte intitulé « Coronavirus : le marathon des médias », CB News explique en outre que la station Radio Classique participe à une opération du ministère de l’Education nationale, « Nation Apprenante ». Chaque jour de 14 h à 14 h 30, la programmation est consacrée aux programmes scolaires des écoles, collèges et lycées.

Source : « Coronavirus : le marathon des médias »

CB News, 2 avril 2020

ROYAUME-UNI : Une station radiophonique a été sévèrement réprimandée par l’Ofcom (l’équivalent britannique du CRTC) après qu’un invité eut fait un lien douteux entre le déploiement de la technologie 5G et l’apparition de la pandémie de la COVID-19. (AVIS : Texte en anglais)

Source : « Radio station broke Ofcom rules when guest linked Covid-19 to 5G rollout »

PressGazette, 2 avril 2020)

NOUVELLE-ZÉLANDE : De nombreuses ligues sportives à travers le monde ont interrompu momentanément ou même carrément annulé le reste de leur saison. Les répercussions se font ressentir non seulement en Amérique du Nord mais aussi ailleurs. Radio Sport, un réseau radiophonique néo-zélandais qui se consacre exclusivement au monde du sport a été contraint de stopper entièrement sa programmation. Désormais, c’est plutôt Newstalk ZB, un réseau radiophonique d’information qui sera entendu sur les ondes. (AVIS : Texte en anglais)

Source : « Radio Sport to stop broadcasting »

Radio Sport, 30 mars 2020

ÉTATS-UNIS : Les temps sont durs aussi chez nos voisins du sud. Beasley Media Group, qui possède plusieurs stations aux États-Unis, a annoncé des coupures de postes ainsi que des réductions salariales, en lien directement avec la crise de la COVID-19 qui a fait chuté brutalement les ventes publicitaires. On a ainsi supprimé 67 postes et mis en congé 18 autres employés. (AVIS : Texte en anglais)

Source : « Beasley Cuts 67 Jobs, Furloughs Others »

Radio World, 1er avril 2020

CANADA : Malheureusement, pour des radios qui éprouvaient déjà des difficultés, la crise de la COVID-19 signera l’arrêt de mort. C’est le cas de cette station de Kelowna (Colombie-Britannique) à laquelle les auditeurs devront dire adieu. Elle doit faire faillite. (AVIS : Texte en anglais)

Source : « Kelowna radio station to sign off for good »

KelownaNow, 31 mars 2020

ROYAUME-UNI : Dans cette petite radio appelée Sound of Spitfire, on travaille très fort afin d’aider les auditeurs à garder le moral. Les animateurs continuent d’alimenter la programmation de cette station vieille d’à peine 2 toutes petites années… depuis la maison pour la majorité d’entre eux. (AVIS : Texte en anglais)

Source : « Coronavirus: Spalding area radio station Sound of Spitfire is keeping people company during the lockdown »

Spalding Today, 2 avril 2020

CANADA : Chez nous aussi, des radios continuent de servir leur auditoire au plus fort de la tempête. C’est le cas en outre de la station rimouskoise CKMN, où les entrevues se multiplient comme à l’antenne de nos membres d’ailleurs. Heureusement dans ce cas-ci, il semble qu’il n’y ait encore aucune mise à pied, même temporaire, contrairement à certains radiodiffuseurs.

Source : « La radio de CKMN-FM continue de remplir son rôle communautaire »

Journal le soir, 31 mars 2020)