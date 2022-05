Sortez du studio avec ces 5 idées géniales d’émissions

En quête de nouvelles idées d’émissions ? Sortir de votre studio, ce serait tellement plus intéressant, non ?

On n’en a pas souvent l’occasion, alors ne vous gênez pas d’essayer quelques-unes de ces 5 idées d’émissions à faire… hors du studio.

C’est un sujet que nous avions d’ailleurs abordé il y a quelques mois dans notre balado « N’ajustez pas votre radio » avec Alain Dufresne, directeur du Collège Radio Télévision de Québec (CRTQ).

Celui-ci disait justement que c’est le genre de chose qu’on devrait faire plus souvent afin de se rapprocher du public. Les jeunes notamment.



Évidemment, en sortant du studio, on va sortir de sa zone de confort. On devra préparer un peu de logistique et, peut-être aussi, affronter quelques pépins techniques.

Mais, c’est tellement plaisant comme expérience. Je parle d’expérience; croyez-moi.

Les choix musicaux d’une personnalité connue

Un concept similaire à l’émission télévisée « En direct de l’univers » fonctionnerait-il la route à la radio ? Bien sûr.

Encore faut-il toutefois disposer d’espace. Si vous connaissez un resto-bar qui cherche un concept intéressant pour une émission en direct, le voici peut-être.

Ça pourrait être une émission hebdomadaire ou simplement un spécial mensuel.

En direct d’un resto-bar local, vous diffusez les choix musicaux de personnalités publiques locales ou régionales différentes à chaque fois, puis vous leur demandez d’expliquer leurs choix au cours d’une entrevue décontractée.

Pas besoin d’un gros orchestre. On diffuse la radio à travers le resto-bar en même temps que les chansons jouent en ondes.

Entre les pièces, on apprend à connaître l’invité par le biais des questions et réponses, ainsi que quelques confidences.

Ça peut se faire à l’heure du lunch, lors d’un 5 à 7 ou même en soirée pour garder les clients dans l’établissement.

La rentrée ou fin d’année à l’école secondaire

Adolescent, je me souviens avoir assisté à la diffusion en direct d’une émission du matin très connue de la région : le Zoo du FM 93.

Wow ! Si ça m’a marqué, demandez-vous ? Je m’en rappelle même des décennies plus tard.

Ironie du sort, plusieurs années après, j’ai eu l’occasion moi-même d’aller animer dans une école secondaire. Lors de la rentrée scolaire. Avec l’équipe du réveil à Radio Énergie où je travaillais à l’époque. Une superbe expérience !

Interviewez la direction de l’établissement. Invitez un ou deux jeunes à venir faire un bulletin météo pendant l’émission. Distribuez en plus quelques cadeaux et faites le tirage de prix de présence. Alors là, le succès est assuré.

On peut le faire tant à la rentrée d’automne qu’à la fin des classes en juin. Même comme grande activité avant la pause des fêtes.

Les matchs sportifs en direct

Un classique. Un match de hockey à la radio, comme le fait Unique FM, le diffuseur officiel francophone des Sénateurs d’Ottawa. Le baseball aussi est un sport dont plusieurs amateurs apprécient la retransmission en direct à la radio.

Il n’est d’ailleurs pas rare que des gens apportent avec eux un baladeur pour écouter la retransmission en direct sur la radio FM, tandis qu’ils sont assis dans les gradins.

Vous devrez assurément négocier des droits de diffusion dans le cas de certains clubs, particulièrement s’ils sont professionnels.

D’autres en revanche, comme des clubs locaux, seront moins gourmands et vous serez sans doute étonnés de leur collaboration.

L’avant-match ou l’après-match au bar sportif

Vous n’avez pas le contrat de radiodiffusion des matchs de hockey professionnel ou junior majeur de votre province ? Qu’à cela ne tienne.

Déplacez votre tribune sportive dans un bar sportif de la région pour un avant-match ou un après-match d’analyse et de discussion.

Invitez-y des analystes (entraîneurs, joueurs vétérans, etc.). Devant un public captif et intéressé, vous analysez le match qui débutera dans une heure ou qui vient de prendre fin.

Vous faites un compte rendu du match, puis vous formulez vos prédictions pour la prochaine partie. Après tout, les gens qui se rendent dans un bar sportif ne sont-ils pas là pour regarder et entendre parler de sport ?

Un ‘beach party‘ à la radio

Un ‘beach party’, c’est le plaisir d’être en plein air alors qu’il fait beau et chaud. Écouter de la musique dansante, ensoleillée. Organiser des tournois de volleyball de plage et de limbo.

Si vous avez la chance d’avoir un grand parc municipal bien aménagé avec piscine et jeux d’eau ou, mieux encore, une plage régionale très fréquentée, vous ferez assurément un malheur en y présentant en direct votre émission de succès rétro les samedis après-midi du mois de juillet, par exemple.

Vous avez d’autres idées d’endroits ou de circonstances pour sortir une émission du studio ? Partagez-les avec nous.