Transformez l’auditeur en client simplement en saisissant le fonctionnement de la radio

Propriétaires et gestionnaires de petites et de moyennes entreprises, ce texte est pour vous. Laissez-nous vous expliquer comment, en saisissant simplement comment fonctionne la radio, vous pourriez transformer plus facilement l’auditeur en client.

Comprendre d’abord ce qu’est la radio

De son invention au début du XXe siècle jusqu’à nos jours, la radio est le média de masse qui a le mieux traversé les époques.

Elle est restée le moyen par excellence de diffusion et de partage d’informations, de musique et de divertissement le plus universel de la planète. De l’Occident à l’Orient, du cercle Arctique jusqu’à l’Antarctique. La radio est partout sur le globe.

C’est le média de l’instantanéité. Qu’on l’écoute dans le trafic pour connaître l’état de la circulation, ou encore qu’on s’y tourne les matins de tempêtes hivernales pour savoir si l’école sera ouverte malgré tout.

5 situations où tirer profit de l’instantanéité de la radio :

Mercredi avant-midi, 11 h 45 – La personne est dans sa voiture et s’en va luncher. Si vous lui soufflez à l’oreille que vous avez un spécial du midi incontournable, il y a fort à parier que vous susciterez davantage l’attention qu’à 6h45 au réveil.

Vendredi après-midi, 16 h 20 – La fin de semaine est à nos portes. On a la semaine dans le corps, comme on dit. Proposez une offre incontournable de deux pizzas pour le prix d’une, et, là encore, vous avez de fortes chances de frapper dans le mille.

Samedi matin, 9 h 00 – Les enfants harcèlent papa et maman depuis le réveil pour savoir que faire de leur fin de semaine. Si vous faites la promotion d’une salle de divertissement familial, vous venez peut-être de solutionner l’épineux problème de papa et maman.

Vendredi soir, 21 h 00 – Les gens se préparent à sortir pour la veillée. Si vous en profitez pour annoncer que votre resto est ouvert 24/7, où croyez-vous qu’ils seront tentés de casser la croûte après leur sortie, ou même à la fin du quart de travail s’ils travaillent tard ?

Jeudi matin, 7 h 00 – C’est soir de match à l’aréna de la ville ? Tant mieux; c’est aussi jour de paie. Rappelez qu’il y a une rencontre entre deux équipes engagées dans la course aux séries, et c’est à peu près certain que les dernières places trouveront rapidement preneurs.

La radio est aussi le média de la proximité. Celui auquel on s’attache aux animateurs qu’on préfère et qui nous accompagne dans la voiture ou encore au travail. La radio parle de chez soi, des sujets qui nous préoccupent.

La radio présente des caractéristiques particulières qui la distinguent des autres médias, autant traditionnels que numériques.

En tant que média audio, elle ne fait appel qu’à notre sens de l’ouïe pour transmettre son message. Avec elle, pas besoin de voir ni de lire, contrairement aux contenus vidéos ou imprimés. Seulement qu’à l’écouter.

Il est donc facile de conduire, de faire son jogging, ou encore de pratiquer son passe-temps préféré comme le tricot ou la peinture en l’écoutant. Ce qu’aucun média télé, imprimé, affiché, etc. ne permet réellement.

Par ailleurs, la radio utilise aujourd’hui autant les ondes hertziennes que la diffusion web pour transmettre sa programmation. Elle est capable de toucher un vaste auditoire, contrairement à des médiums publicitaires comme l’imprimé ou encore l’affichage.

Enfin, la radio est un média qui se passe en direct. Les programmes sont diffusés en temps réel, sans possibilité de revenir en arrière ou de les visionner à la demande. Certes, il est aujourd’hui possible de réécouter nos émissions préférées en rattrapage sur les sites web des stations.

Néanmoins, ce caractère direct lui confère un avantage indéniable pour les annonceurs. Lequel ? Pouvoir diffuser des messages pertinents et à jour, capables de capter instantanément l’attention des auditeurs, comme on l’a montré précédemment.

Comprendre maintenant la notion de l’auditoire cible

Vous commencez à mieux saisir le fonctionnement de la radio, n’est-ce pas ? Le média de l’instantanéité ainsi que de la proximité.

Attendez ! Il y a mieux encore. En effet, la radio est aussi le média des habitudes.

On navigue très souvent sur internet, à tort ou à raison, sans but réel. Mais on écoute davantage la radio selon nos activités du moment, et ce, plus souvent qu’autrement, de façon répétitive selon nos horaires.

On se tire du lit au son du radio-réveil, parce qu’on préfère écouter son émission favorite plutôt que le son tonitruant de la sonnerie.

On se branche ensuite dans la voiture vers le boulot, alors qu’on sait qu’il y aura un bulletin de circulation au moment où l’on emprunte généralement l’autoroute.

On l’écoute fidèlement sur les lieux du travail, parce qu’on a une station préférée et qu’on ne change pas de chaîne.

C’est la même chose la fin de semaine pendant qu’on fait le ménage et qu’on aime l’émission de rock ‘n’ roll.

Bref, on écoute la radio souvent parce qu’on a des habitudes. Puis, l’on finit par développer des habitudes à force d’écouter la radio.

Donc, si vous souhaitez répéter un message et qu’il soit capté par un auditoire fidèle, qui risque fortement de réentendre votre message de surcroît, la radio est le véhicule parfait pour y parvenir.

Avant de lancer votre campagne de marketing radio, il est donc essentiel de bien comprendre d’une part la notion d’audience cible, et, d’autre part, comprendre ses habitudes d’écoute.

Et, magie ! C’est précisément à ce moment-là qu’un simple auditeur risque de devenir… un client.

Chaque station de radio possède sa propre audience, composée d’auditeurs dont les profils et les intérêts sont certes très variés, mais qui se ressemblent à maints égards quant à certaines habitudes, leurs heures d’écoute, leurs goûts musicaux, etc.

Il est crucial d’identifier l’audience que vous souhaitez toucher avec votre publicité pour choisir la station et les créneaux horaires les mieux adaptés à vos besoins.

Plusieurs critères peuvent être pris en compte pour savoir à qui l’on s’adresse. En voici une courte liste :

l’âge;

le sexe:

la formation académique;

la profession;

les loisirs et les passe-temps préférés:

la situation géographique:

etc.

Vous savez quoi ? Souvent, il n’est même pas nécessaire d’obtenir le profil de l’auditoire type d’une station pour en connaître les grandes lignes. Tendez simplement l’oreille et écoutez les genres musicaux, le style d’animation, le type d’émissions qu’on y diffuse, etc.

Certaines stations de radio sont spécialement dédiées aux jeunes, tandis que d’autres s’adressent à un public plus âgé ou professionnel.

Dans une radio telle que les nôtres, des radios communautaires en région où l’auditoire peut être très varié, l’on choisira telle émission ou telle autre, selon le style de client qu’on souhaite attirer.

L’émission de jazz et blues pour promouvoir un bar lounge par exemple, ou encore une émission sur le jardinage pour promouvoir les articles d’horticulture et jardinage.

Voilà de quelle façon, simplement en connaissant le fonctionnement de la radio et l’audience cible, vous pourrez adapter vos messages publicitaires en fonction des attentes et des besoins de ces auditeurs, puis réussir à les convertir en clients.

BONUS

En prime, on vous donne 5 excellents secrets sur la radio qui vous aideront dans la planification de vos campagnes publicitaires.

1) Le 6 à 9 heures et le 15 à 18 heures en semaine sont généralement les heures les plus écoutées. Les tarifs y sont certes plus élevés mais la portée est plus grande aussi.

2) La durée généralement admise d’une publicité radio est de 30 secondes. Sauf que… on peut utiliser des formats différents afin de créer de petits scénarios. Ex. : 1 spot de 15 secondes en ouverture du bloc avec une question, puis un autre spot de 15 secondes en fermeture avec la réponse.

3) Commanditer des segments qui reviennent régulièrement ou même journalièrement (ex. : chroniques boursières, nouvelles sportives, etc.), c’est s’assurer de rejoindre un auditoire fidèle et intéressé à un sujet en particulier qui pourrait coller à votre entreprise.

4) Les concours ont la cote. Regardez dans les médias sociaux; tout le monde court les cadeaux. Avez-vous songé à tirer profit du pouvoir de la radio pour créer un buzz autour de votre campagne en organisant un concours en parallèle de votre publicité ?

5) La radio est LE média qui se mélange parfaitement avec les autres. On appelle ça le ‘mix media’. Entièrement auditive, ce que ni le journal ni l’affichage ne sont par exemple, il est donc tout à fait pertinent de joindre le pouvoir de la radio à celui de l’imprimé ou de l’affichage, afin de rejoindre les gens dans un maximum de lieux et de moments.

Vous avez des questions ? N’hésitez pas. Nous sommes toujours heureux d’aider d’éventuels annonceurs à mieux comprendre la radio afin de bien l’utiliser pour promouvoir leurs activités professionnelles.