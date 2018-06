Trouvez des sites Web similaires en 2 temps, 3 mouvements

Temps de lecture (moyen) : 2 minutes

Pourquoi voudriez-vous trouver des sites Web similaires les uns aux autres?

Peut-être parce que vous voulez varier vos sources autour d’une même thématique. Ou encore souhaitez-vous épier vos compétiteurs et vous en inspirer. Chut! On ne le dira pas trop fort.

Voici 3 outils qui devraient vous aider.

Alexa (https://www.alexa.com/find-similar-sites)

Alexa (propriété d’Amazon) se spécialise dans les outils d’analyse Web. La réputation de son classement des sites Web n’est plus à faire, même s’il est à prendre avec un (petit) grain de sel.

Son outil pour trouver des sites similaires vous fournira 5 résultats dans la version gratuite, mais davantage si vous payez pour une version pro.

Lorsque je lui ai demandé de me trouver des sites comparables à celui de la Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada (FCFA), voici ce que j’ai obtenu.

Intéressant! On tourne effectivement autour d’organisations qui ont des intérêts communs, n’est-ce pas?

SimilarSites (https://www.similarsites.com)

Quoiqu’un peu moins pertinent dans ses résultats que le précédent, il reste néanmoins intéressant dans la quantité de résultats qu’il fournit ainsi que leur diversité.

On ne se contente pas de vous offrir des sites aux thèmes similaires. On vous propose aussi des sites dont le trafic est apparemment comparable, dont les mots-clés se ressemblent et qui attirent des visiteurs à peu près similaires.

Les résultats de recherche sont enrichis par des captures d’écran, un peu vieilles dans certains cas, mais qui fournissent déjà une bonne idée sur les sites Web répertoriés.

En refaisant l’exercice avec le site de la FCFA, on m’a fourni des résultats parfaitement incongrus comme le site… Facebook. Honnêtement, je vois difficilement le lien entre une fédération francophone du Canada et le réseau social américain.

Par contre, d’autres résultats sont apparus que je ne voyais pas avec Alexa. Par exemple, le site de l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne ou encore celui d’Immigration Nouvelle-Écosse.

Google (Google.ca)

Vous l’oubliez? Et pourtant. Ça reste l’un des répertoires de sites Web parmi les plus garnis du globe. Comment y trouver des sites similaires? Facile.

Lorsque vous avez déniché un site Web qui vous intéresse, cliquez simplement la petite flèche qui apparaît à côté du lien vers le site en question. Ici, celui de nos collègues de l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec. Choisissez l’option « Similaires » et l’on vous dirigera vers des sites apparentés.

Ça pourrait être mieux, à mon humble avis. Quoique ça permet quand même de découvrir des sites auxquels on n’aurait peut-être pas songé autrement.

P.S. Vous obtiendrez le même résultat si vous tapez related:suivi_du_site_à_comparer.com. Par exemple, « related:arcq.qc.ca ».