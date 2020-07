Malgré la COVID-19, un 52e FICG près des yeux et près du cœur

La pandémie a bousculé les plans originaux de plusieurs manifestations artistiques et culturelles. Mais qu’à cela ne tienne, le Festival international de la chanson de Granby (FICG) fera contre mauvaise fortune, bon cœur.

L’Alliance des radios communautaires du Canada est à nouveau partenaire du FICG pour cette 52e édition peu commune. Une édition qui sera non seulement virtuelle, mais tout à fait gratuite en plus.

Plusieurs artistes de nos communautés

Sous la direction musicale d’Andre Papanicolaou accompagné de ses 5 musiciens, les 4 demi-finales seront animées par Michel Robichaud.

Préenregistrées sans public et diffusées gratuitement sur les plateformes numériques du FICG du 18 au 21 août 2020 à 19 h 30, il n’y aura donc pas de grande finale cette année.

Tout le monde brillera de la même façon sous les projecteurs et plus d’une vingtaine de récompenses seront offertes aux participants.

Ces talents de la chanson ont gagné leur accès en prenant part à des concours, des festivals ou encore des auditions un peu partout à travers le Canada.

Parmi les demi-finalistes au Grand concours Hydro-Québec, nous retrouverons…



Le 18 août

• éemi (Saskatoon, Saskatchewan)

• Jalapeño Papa (East Hants, Nouvelle-Écosse)

Le 19 août

• Sympa César (Edmonton, Alberta)

Le 20 août

• De Flore (Hawkesbury & L’Orignal, Ontario)

Le 21 août

• McLean (Sudbury, Ontario)

• Samuel Mallais (Petit-Rocher, Nouveau-Brunswick)

Ceux-ci prendront donc part à l’un des 4 spectacles présentés à 19 h 30, entre les 18 et 21 août prochain.

Des spectacles qui seront d’ailleurs rendus disponibles pour le bénéfice de nos radios membres pour une diffusion sur leurs ondes, en plus bien sûr d’être ouverts au public sur les plateformes numérique du Festival.

Un documentaire, un spectacle ainsi qu’un disque pour la relève

Au concours de la relève Jamais Trop Tôt, on trouvera :

• Marie-Ève Caron (Edmundston, Nouveau-Brunswick)

• Emma Raymond (Campbellton, Nouveau-Brunswick)

• Kiana Soleil Thomas (Vancouver, Colombie-Britannique)

• Olivia Vincent (Edmonton, Alberta)

• Paulina Salisbury (Saskatoon, Saskatchewan)

• Isabella Morden (Saint-Laurent, Manitoba)

• Marco Corneau (Trenton, Ontario)

• Schalom Lokanga (Orléans, Ontario)

• Kaede Nguyen (Ottawa, Ontario)

• Kara Hoang (Ottawa, Ontario

• Kalista Thériault (Stratford, Île-du-Prince-Édouard)

• Serena Wu (Dartmouth, Nouvelle-Écosse)

Dans le cas de ces jeunes talents de la relève âgés de 14 à 17 ans, un documentaire relatant les différentes étapes du projet sera présenté le 24 août 2020 à 19 h 30.

Un album sera par ailleurs produit à partir de leurs chansons sélectionnées par d’anciens participants au Festival, dont l’Acadienne Caroline Savoie ainsi que le Franco-Ontarien Mehdi Cayenne.

Un spectacle virtuel sera ultérieurement présenté le 26 septembre 2020 afin de clore cette édition spéciale de Jamais Trop Tôt.

Des vitrines musicales à ne pas rater non plus

Enfin, on ne pourrait passer sous silence la participation toujours remarquée d’artistes qui mènent déjà leur carrière de façon professionnelle. Des gens provenant tant du Canada que d’ailleurs à travers le monde.

Cette année, les Vitrines musicales seront préenregistrées sans public et présentées, autant aux professionnels de l’industrie musicale qu’au grand public, et ce, tout à fait gratuitement encore là sur les plateformes numériques du FICG’ entre les 24 et 27 août 2020.

On y verra et y entendra notamment de nos communautés francophones :

• Raphaël Butler du Nouveau-Brunswick (24 août, 14 h 15)

• Simon Daniel du Nouveau-Brunswick (24 août, 15 h 00)

• Jacques Surette de la Nouvelle-Écosse (25 août, 16 h 30)

• Pierre Guitard du Nouveau-Brunswick (26 août, 16 h 30)

• Geneviève & Alain de la région d’Ottawa/Gatineau (27 août, 13 h 30)

Allez consulter le site web de la 52e édition du Festival international de la chanson de Granby pour voir la liste de tous les participants ou consultez directement le communiqué de presse.