Vos diagrammes ne seront plus jamais les mêmes

(Par Simon Forgues) – Pourquoi fait-on des diagrammes ? Parce qu’un diagramme, c’est visuel.

Je vous suggère aujourd’hui une application gratuite en ligne pour réaliser tous vos diagrammes vite et bien : Draw.io

Parce qu’un diagramme, ça permet de visualiser l’information rapidement et mettre en perspective des chiffres qui seraient difficiles de comprendre autrement, ils sont très utiles pour la planification et le suivi en entreprise.

On peut en faire pour toutes sortes de raisons : les ventes mensuelles et trimestrielles, les profils des auditeurs, la fréquence des concours en ondes, etc.

Draw.io : gratuit et facile d’utilisation

C’est vrai qu’on peut réaliser des diagrammes avec Excel sur PC, mais l’outil que je vous suggère aujourd’hui est beaucoup plus intéressant. Il est à la fois gratuit, très facile d’utilisation et ma foi beaucoup plus attrayant.

Draw.io est une application qu’on peut trouver en ligne, accessible avec votre navigateur Internet, et qui permet de dessiner vos diagrammes que vous pourrez ensuite télécharger ou même visualiser de n’importe où en y jumelant votre compte Drobox ou Google Drive par exemple.

L’outil permet de créer des dessins vectoriels, des organigrammes et des diagrammes, puis de les enregistrer au format XML ou même dans différents formats d’images (PNG, JPG, GIF, PDF, etc.).

On y trouve une interface moderne et dont la prise en main est relativement facile. À gauche les éléments à insérer (flèches, figures géométriques, texte, icônes, etc.). Tout en haut, comme dans bien des programmes, la barre d’outils pour zoomer, peindre et tout le reste.

Lien direct : http://www.draw.io

Si vous en faites l’expérience, on serait bien content d’avoir vos commentaires ci-dessous. Merci de commenter et partager votre expérience avec les autres.