Votre site n’est pas adapté aux petits écrans ? Voyez-y maintenant

Votre site web ne s’adapte pas à l’écran des visiteurs ? Il serait grand temps d’y voir. Le trafic provenant des appareils mobiles ne cesse de croître depuis des années.

Une croissance forte et constante

Les sites web inadaptés aux petits écrans des appareils mobiles existent encore. Mais heureusement de moins en moins.

À preuve que le trafic est en forte croissance. Sur notre site web, le trafic provenant d’ordinateurs était de 65 % en 2016.

En 2021, nous n’étions plus qu’à 50 % du trafic qui provenait d’ordinateurs.

Mais à l’inverse, les téléphones mobiles, qui représentaient le quart (27 %) des visites en 2016, constituaient maintenant 47 % des visiteurs en 2021.

Il y a 4 ou 5 ans, les visites d’appareils mobiles (tablettes et téléphones) ne représentaient donc que le tiers (35 %) de nos visiteurs. Aujourd’hui, c’est la moitié de nos visites.

Que recherchent les internautes mobiles ?

Que recherche-t-on quand on visite un site adapté aux petits écrans ?

Premièrement, un site qui se charge relativement vite. Des pages également sur lesquelles on n’aura pas besoin de zoomer afin de lire les petits caractères.

On ne doit pas défiler non plus de gauche à droite pour faire apparaître les divers contenus. Tout doit apparaître à l’écran.

Idéalement, le site doit être relativement léger afin de ne pas trop consommer de données mobiles

Il existe au moins deux bonnes façons d’accommoder les internautes qui visitent votre site sur un appareil de petite taille.

On vous explique…

Solution 1 : Un site entièrement conçu pour les appareils mobiles

D’abord, on peut disposer d’un site mobile. La Société de transport de l’Outaouais (STO) en est un bon exemple.

En essayant de visiter le site régulier depuis votre téléphone, on vous redirigera automatiquement vers la version mobile (m.sto.ca).

Le contenu y est allégé, la mise en forme simplifiée et le menu très épuré.

Il est impossible d’y réapprovisionner son titre de transport, ni de visionner des vidéos ou de participer aux concours.

C’est une version bien distincte du site régulier. Par contre, c’est amplement suffisant pour les gens qui attendent le bus sur le coin de la rue et veulent connaître rapidement l’horaire du prochain bus.

Voilà l’exemple parfait d’un site qu’on qualifie de mobile.

Si l’on force l’affichage de la version complète du site web dans le navigateur du téléphone, on s’aperçoit sur la version de droite qu’il y a davantage de contenu qui s’affiche.

On le remarque en outre avec la rangée d’icônes dans la barre supérieure.

Par contre, la navigation est vraiment compliquée sur un écran d’à peine 5 ou 6 pouces.

Solution 2 : Une version adaptative de votre site régulier

D’autres, comme notre organisation, ont plutôt opter pour un thème ou gabarit qui s’adapte à la résolution de l’écran du visiteur.

C’est ce qu’on appelle le « responsive design » en anglais.

Les éléments sont les mêmes que sur le site traditionnel, mais sont réajustés et disposés de façon à optimiser l’affichage sur des écrans de petite taille.

On distingue en général les sites adaptatifs des sites mobiles par l’ajout d’un préfixe m. ou mobile. devant l’adresse, comme dans l’exemple de la STO précédemment.

Les sites adaptatifs affichent en général la même adresse dans la barre supérieure, qu’importe si vous êtes sur un PC ou un téléphone.

Vous remarquez que j’ai volontairement omis de parler des applications mobiles, qui permettent aussi de transporter votre site au creux de la main des internautes.

Je vous invite néanmoins à consulter ce texte qui pourrait vous renseigner là-dessus.

Pour disposer d’un site adapté aux petits écrans

1. Vérifiez gratuitement si votre site dispose déjà d’une version mobile ou d’un gabarit adaptatif.

Il est tout à fait possible que votre site le soit déjà, mais que, pour différentes raisons, il ne s’affiche pas correctement.

2a. Si votre site est prêt pour les appareils mobiles, tant mieux. Vérifiez quand même s’il peut être amélioré. Cet outil gratuit de la Banque de développement du Canada vous y aidera entre autres.

C’est particulièrement destiné aux entrepreneurs, mais ça peut aussi être utile pour vous.

2b. Si votre site n’est pas déjà prêt à accueillir des visiteurs avec de petits écrans, alors voyez avec le concepteur de votre site ou avec votre webmestre comment vous pourriez le rendre accessible aux appareils mobiles.