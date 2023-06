Vous ne tirez pas entièrement profit de votre Dropbox ? Utilisez-le pour vos podcasts

Saviez-vous qu’il est possible de transformer votre Dropbox en site d’hébergement pour vos podcasts ? Un outil comme JustCast vous permet de faire.

L’idée est de tirer le maximum de votre stockage en ligne

Pourquoi utiliseriez-vous JustCast en complémentarité avec Dropbox pour vos podcasts ?

Parce que vous disposez peut-être déjà d’un espace de stockage sur Dropbox, mais que vous n’en tirez sans doute pas entièrement profit.

Ironiquement, vous y stockez même peut-être déjà vos fichiers sonores.

Or, en l’absence d’une solution comme JustCast, vous ne pouvez les distribuer à travers les différents répertoires en ligne (ex. : Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts, etc.) ni même éditer les infos convenablement.

Hé, bien ! C’est précisément là que JustCast (www.justcast.com) volera à votre rescousse.

Simple et facile à utiliser

Créez un dossier spécifiquement dédié à votre podcast dans votre stockage Dropbox, puis, en le reliant à JustCast, vous bénéficierez de tous les outils pour la gestion.

Édition des infos et ajout de l’image (cover art). Création du lien RSS pour la distribution. Statistiques sur vos téléchargements d’écoute, les applications de podcast les plus populaires, le nombre d’abonnés, ainsi que les tendances.

Vous bénéficierez aussi d’un lecteur dédié comme celui qu’on peut apercevoir ici, ainsi que d’une page dédiée semblable à celle-ci pour chaque podcast.

Combien ça coûte ?

Mettons d’abord les choses au clair. Si vous ne disposez que d’un seul podcast et n’avez pas de Dropbox, des solutions comme Buzzsprout, Podbean et d’autres du genre combleront sans doute vos besoins, dans la mesure où celles-ci sont gratuites.

Or, si l’on compare la solution Dropbox/JustCast avec d’autres plateformes telles que Blubrry, on s’aperçoit rapidement que l’idée est loin d’être dénuée d’intérêt.

Blubrry facturera 120 $US/an, soit près de 160 $CA pour un hébergement standard de 120 Mo de fichiers sonores. C’est relativement peu; on va se le dire.

En comparaison, un plan individuel de 2 To sur Dropbox vous coûtera 12,99 $CA/mois (facturation annuelle), et ce, pour stocker n’importe quels types de fichiers dans Dropbox. N’importe quel fichier. Pas juste du son.

En supposant que vous produisiez 2 podcasts distincts, JustCast offre une formule à 9 $US/mois (à peu près 12 $CA).

Ça veut dire que pour environ 25 $CA, vous pourrez stocker tous les fichiers que vous souhaitez dans votre Dropbox, et, en même temps, vous profiterez à côté d’une solution de distribution et de suivi de vos podcasts.

Là, je vous entends :

« Attends, Simon ! Tu nous suggères de payer 300 $CA/an avec Dropbox et JustCast, pour quelque chose qui n’en coûterait que 160 $CA environ chez Blubrry. »

Relisez-moi.

Avec Dropbox vous hébergerez, je le rappelle, jusqu’à 2 To de données, soit 2 000 Go de données. N’importe quel fichier numérique.

Rappelons qu’en comparaison, Blubrry ne vous consentira qu’un maigre 120 Mo. Uniquement vos fichiers sonores pour votre baladodiffusion.

En un mot comme en mille, ce que je vous suggère, c’est de tirer profit de quelque chose dont vous disposez peut-être déjà, c’est-à-dire votre Dropbox.

Si vous disposez de 2 To de données mais n’en utilisez que quelques centaines de Go, et que vous hébergez de surcroît vos podcasts chez un autre hébergeur, cette solution (JustCast) pourrait sans doute être à considérer.

Vous pourriez ainsi stocker vos documents, vos photos, vos chansons préférées, ainsi qu’un paquet d’autres fichiers dans votre stockage Dropbox.

Puis, dans un dossier dédié à votre baladodiffusion, tous les fichiers audio que vous y stockerez seront agrégés et rendus disponibles dans JustCast sous forme d’épisodes avec votre propre flux de podcast ainsi que vos statistiques d’écoute.

Une suggestion : avant de vous lancer avec un forfait payant, je vous suggèrerais d’essayer la formule gratuite.

Cela vous permettra de profiter d’un essai privé avec un nombre limité d’auditeurs. Vous pourrez vous tremper le bout des orteils avant de sauter dans la piscine, en l’essayant et en vous familiarisant avec les fonctions, et ce, sans nécessairement payer immédiatement.

Voyez cette vidéo. Elle date d’il y a 7 ans. Les prix sont certes différents, comme vous le constaterez, mais le fonctionnement demeure essentiellement le même.

Lien : https://www.justcast.com

(N.B. : Aucune somme d’argent ni avantage n’a été consenti pour la rédaction de ce texte. Il s’agit d’une simple suggestion et je n’endosse aucune responsabilité quant aux offres tarifaires de Dropbox et/ou JustCast ou encore les fonctionnalités proposées.)