Juin 2025 Journée marquée par la collaboration au Forum annuel de l’ARC du Canada

Partage d’expertise, ateliers collectifs et discussions ouvertes ont marqué une deuxième journée riche en connexions humaines et professionnelles, lors du Forum annuel 2025 de l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada).

La deuxième journée du Forum annuel de l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARCC) a plongé les participants au cœur de ce qui constitue l’essence même du réseau : la collaboration.

Tout au long de la journée, les activités proposées ont mis en valeur l’intelligence collective, le partage de pratiques et la force des liens qui unissent les stations membres d’un bout à l’autre du pays.

Dès les premières heures, l’ambiance était à la participation active. Un atelier, animé par Éric Vignola de Vignola Stratégie, invitait les membres de l’organisation à réfléchir à la mission de l’ARC du Canada.

En après-midi, des ateliers sur la culture émotionnelle et la gestion du stress, animés respectivement par Louis Béland et Éric Charlebois, auront permis aux directions générales de partager leurs expériences concrètes vécues sur le terrain, dans des contextes souvent très différents, mais porteurs d’enseignements communs.

Enfin, une discussion animée par le président de l’organisation, Gary Ouellette, a permis de jeter les bases de futures collaborations qu’on espère encore plus concrètes et durables entre l’ARC du Canada et les associations provinciales/territoriales.

Samedi, 14 juin, en guise de conclusion de l’événement, on jettera un peu de lumière sur les outils développés par l’Alliance afin de soutenir les membres, notamment en matières de communication, de ressources humaines et de formation continue.

Ces ressources mutualisées sont devenues des leviers essentiels, particulièrement pour les stations de petite taille, qui bénéficient du savoir-faire collectif du réseau.