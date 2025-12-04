Déc 2025 La radio hertzienne doit rester dans les véhicules

[OPINION] L’Alliance des radios communautaires du Canada (l’ARC du Canada) exprime sa vive préoccupation face à la volonté de certains manufacturiers automobiles de retirer la radio hertzienne des tableaux de bord pour la remplacer par des systèmes d’infodivertissement connectés.

Une menace pour l’accès universel à la radio

Depuis des décennies, la radio hertzienne accompagne les automobilistes partout au pays. Gratuite, fiable, accessible et respectueuse de la vie privée, elle demeure un compagnon indispensable sur la route, offrant à tous un accès immédiat à l’information, à la musique et aux voix de leurs communautés, sans frais cachés ni collecte de données personnelles.

Or, les nouvelles tendances de l’industrie s’en vont dans une direction diamétralement opposée. En s’éloignant de l’accès universel et gratuit, ainsi qu’en empiétant sur le droit à la vie privée des citoyens.

D’abord, on écarte la radio hertzienne des véhicules que les consommateurs paient déjà pourtant des dizaines de milliers de dollars, afin de les contraindre à utiliser des systèmes connectés propriétaires et de plus en plus fermés de surcroît.

Ensuite, on impose des forfaits de données pour écouter la musique et les contenus parlés qui étaient auparavant accessibles sans frais et de manière anonyme. Dans certains cas, des suppléments s’ajoutent encore à la facture de certains services si l’on souhaite obtenir des fonctionnalités plus avancées.

Enfin, le comble derrière tout cela, c’est que les manufacturiers collectent les données personnelles des conducteurs et de leurs passagers, qui sont revendues à des tiers dont les consommateurs ignorent même jusqu’à jusqu’à l’identité et les intentions.

Un enjeu culturel et démocratique

Loin d’être une relique du passé, la radio par la voie des ondes terrestres demeure au contraire un médium vivant, moderne et essentiel.

Elle garantit d’une part un accès libre et équitable à l’information et à la musique. Elle soutient la vitalité culturelle et linguistique des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire comme celles que nous défendons. En plus de respecter la vie privée des auditeurs, sans collecte intrusive de données personnelles ni frais cachés.

La disparition de la radio hertzienne des véhicules constituerait une rupture grave avec ces principes.

L’appel de l’ARC du Canada

Comprenons-nous bien. Nous ne sommes pas opposés au progrès et nos radios elles-mêmes adhèrent aux nouveaux usages de l’univers numérique.

Nos radios sont présentes sur une multitude d’applications d’écoute en ligne comme Radioplayer Canada, TuneIn, NosRadios.ca et d’autres encore, sans compter leur propre application dans certains cas.

Toutefois, l’ARC du Canada considère que le retrait pur et simple de la radio hertzienne du tableau de bord constitue une aberration qu’il nous faut dénoncer.

Il n’y aucune raison de croire que la présence de l’un (le système d’infodivertissement connecté) empêche celle de l’autre (la radio).

Nous appelons donc les consommateurs, les radiodiffuseurs et les décideurs publics à se mobiliser pour défendre la présence de la radio hertzienne dans les véhicules.

Ce combat dépasse la simple question technologique : il s’agit de préserver un accès universel, gratuit et respectueux de la vie privée à un médium qui fait partie intégrante de notre patrimoine culturel et démocratique.

Simon Forgues, Directeur adjoint

Alliance des radios communautaires du Canada