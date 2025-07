L’ARC du Canada annonce la nomination de son nouveau conseil d’administration

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Ottawa, le 13 juin 2025 – À l’issue de son assemblée générale annuelle tenue dans le cadre du Forum annuel des radios communautaires francophones, l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada) est fière d’annoncer la nomination de son nouveau conseil d’administration.

Gary Ouellette est reconduit à la présidence de l’ARC du Canada. M. Ouellette, membre de longue date du réseau, mettra à profit son expertise et sa connaissance du milieu radiophonique communautaire pour guider l’organisation vers de nouveaux sommets.

À ses côtés, Alyson Roussel assumera la vice-présidence, tandis que Nicolas Servel assurera la gestion des finances à titre de trésorier. Le conseil est également composé de Mathieu Manning, Laurent de Laverne et Mireille Groleau, qui occupent des postes d’administrateurs. Afin de pourvoir le dernier et septième poste au sein du conseil d’administration, l’ARC du Canada ouvrira le poste aux candidatures dans les prochaines semaines.

Ce nouveau conseil reflète la diversité et la vitalité des radios communautaires francophones d’un bout à l’autre du pays. Ensemble, ses membres travaillent à renforcer le rôle de l’ARC du Canada comme porte-voix et catalyseur de développement pour ses stations membres, tout en continuant de promouvoir la langue française et les cultures francophones en situation minoritaire.

« Nous amorçons ce nouveau mandat avec enthousiasme, solidarité et une volonté commune d’innover pour l’avenir de notre réseau », a déclaré Gary Ouellette, président nouvellement élu.

L’Alliance des radios communautaires du Canada tient à remercier les membres sortants pour leur engagement et leur dévouement, et se réjouit de l’élan collectif qui portera ses projets à venir.

-30-