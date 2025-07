L’ARC du Canada fête les 50 ans du Festival franco-ontarien

Grâce à un partenariat inspirant, les membres de l’ARC du Canada ont pris part à une soirée historique soulignant un demi-siècle de culture, de langue et d’identité franco-ontarienne.

C’est dans une atmosphère festive et profondément significative que les membres de l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada) ont participé à la grande soirée de célébration du 50e anniversaire du Festival franco-ontarien (FFO), en marge de leur propre forum annuel.

Grâce à un partenariat tissé entre l’ARC du Canada et le FFO, une trentaine de représentants de radios communautaires francophones de partout au Canada ont pu vivre ce moment unique au cœur de la capitale nationale, soulignant également les 50 ans du drapeau franco-ontarien, emblème phare de l’identité francophone hors Québec.

Ce rapprochement entre deux organisations phares du milieu franco-canadien illustre parfaitement l’esprit de collaboration qui anime le réseau des radios communautaires.

En s’associant au FFO, l’Alliance a offert à ses membres bien plus qu’un simple billet de spectacle, mais plutôt une expérience culturelle significative, ancrée dans la mémoire collective et porteuse d’un message d’unité.

« C’est un privilège de pouvoir faire vivre à nos membres un moment aussi historique », souligne Louis Béland, directeur général de l’ARC du Canada. « Le Festival franco-ontarien représente un pilier de la culture francophone. Nos radios, qui en sont les porte-voix au quotidien, trouvent dans ce genre de partenariat une source de fierté et de renouvellement. »

Une programmation anniversaire haute en couleur

Pour marquer ce double anniversaire, le Festival franco-ontarien a présenté une programmation exceptionnelle cette année. Le Parc Major’s Hill a vibré au rythme de spectacles festifs, de rencontres intergénérationnelles, de moments de commémoration et de prestations d’artistes de renom issus de la francophonie canadienne.

Parmi les artistes à l’affiche vendredi soir, on retrouvait notamment Mélissa Ouimet, Michel Lalonde du légendaire groupe Garolou, le mythique groupe de rock progressif CANO, ainsi que Robert Paquette dans un spectacle rassemblant des voix marquantes des 50 dernières années.

Les festivaliers ont également pu participer à une série d’activités familiales, de zones communautaires interactives, et à un hommage vibrant au drapeau franco-ontarien, levé pour la première fois en 1975 à l’Université Laurentienne, et devenu depuis un symbole de résilience et de fierté.

Un avenir à bâtir, ensemble

Au-delà de la fête, cette rencontre entre les deux organisations trace la voie vers de futures collaborations axées sur la culture, la jeunesse, la mémoire collective et la valorisation des identités francophones en contexte minoritaire.

La participation de l’ARC du Canada à la 50e édition du Festival franco-ontarien marque un moment fort pour les deux organismes.

Elle incarne à la fois le respect du passé, la célébration du présent et l’élan vers l’avenir. Ensemble, les radios et les festivals de partout au pays bâtissent une francophonie vivante, audacieuse et profondément enracinée dans les communautés, et la présence de l’organisme à cette édition du FFO en fut une autre démonstration.

L’émission « Peut contenir des infos » a pu s’entretenir avec Sophie Bernier, la directrice de la programmation de l’événement.