L’audio connectée, oui, mais pas au détriment de la radio

En Australie, l’industrie de la radio et de l’audio représentée par la CRA (Commercial Radio & Audio) s’inquiète de l’accès et la découvrabilité de la radio.

Les technologies intelligentes comme les enceintes connectées se multiplient dans les foyers, et même certains véhicules.

Les professionnels australiens de la radio demandent des actions concrètes afin d’assurer aux citoyens qu’ils aient l’accès facile et rapide à leurs contenus radiophoniques locaux.

Dans un texte paru le 11 avril dernier (« Consultation welcome but action must follow »), la CRA se réjouit qu’un comité sénatorial sur l’environnement et les communications ait souligné la nécessité de prioriser la présence de la radio sur les appareils tels que les haut-parleurs intelligents.

Or, comme le souligne le président de l’organisation, il est important que ce soit également le cas des voitures connectées. Car, elles intègreront elles aussi de telles technologies de diffusion dans un futur rapproché. C’est même le cas actuellement dans bien des modèles déjà commercialisés.

Malheureusement, il semble qu’elles aient été oubliées dans le projet de loi soumis en 2023 afin de modifier la législation sur les communications.

Ainsi, la radio locale s’en trouve menacée. Puisque 80 % des Australiens écoutent la radio dans leur voiture, tandis que 30 % des ménages utilisent des haut-parleurs intelligents.

L’accès à la radio locale devrait rester facile, gratuit et fiable pour les citoyens. Particulièrement lorsque surviennent des situations d’urgence comme des cataclysmes.

Mais l’organisme s’inquiète qu’à terme, avec l’émergence de semblables technologies connectées, les citoyens ne puissent plus accéder à leur radio locale ou ne serait-ce que plus difficilement.

Ils pourraient ainsi rater des nouvelles locales dont certaines potentiellement vitales lors de situations d’urgence. Puisqu’on le sait, la radio connectée requiert de disposer d’une connexion internet afin qu’on puisse en tirer profit.

Ce qui est loin d’être le cas dans la majorité, voire la totalité des enceintes connectées actuellement commercialisées. Point d’internet, point de service.

Une réflexion qui, espérons-le, se transportera jusqu’en Amérique du Nord.

L’émergence des technologies connectées s’y fait aussi de plus en plus ressentir. Sauf que les questions telles que l’accessibilité universelle et gratuite aux contenus d’information audio semblent malheureusement occultées par la majorité des décideurs publics.

Au Mexique, à titre d’exemple, il est obligatoire depuis quelques années d’activer les puces FM dans tous les téléphones intelligents qui y sont commercialisés. Une décision prise justement afin de fournir aux citoyens un accès facile et gratuit aux radios en cas de nécessité.

À quand une décision semblable au Canada où les radiodiffuseurs sont pourtant obligés par le CRTCCRTC Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est l’organisme public indépendant qui réglemente les secteurs de la radiodiffusion et des télécommunications au Canada. de participer au système national des alertes d’urgence ?

