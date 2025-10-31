COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour diffusion immédiate

Novembre est le Mois de l’économie sociale et solidaire : les radios communautaires, piliers de la francophonie en milieu minoritaire

Ottawa, ON, le 31 octobre 2025 — L’Alliance des radios communautaires du Canada (l’ARC du Canada) est fière de souligner le Mois de l’économie sociale et solidaire qui se déroule en novembre, et reconnaît ainsi l’apport essentiel des organismes et entreprises du pays qui placent l’humain et la collectivité au cœur de leur mission.

Présentes d’un océan à l’autre, les radios membres de l’ARC du Canada sont plus que de simples diffuseurs de contenus sonores. Elles incarnent la vitalité, la résilience et la créativité des communautés francophones en situation de minorité linguistique, offrant ainsi une voix unique et rassembleuse à des milliers de citoyennes et citoyens à travers le pays.

En tant qu’acteurs incontournables de l’économie sociale, nos membres contribuent activement à l’épanouissement et au rayonnement de la francophonie canadienne. Grâce à leur programmation locale distinctive, ainsi que leur implication dans les projets éducatifs, culturels et sociaux de leur milieu, ces radios renforcent nos communautés et favorisent la participation citoyenne.

« Nos radios membres sont au cœur même du développement local et régional, et elles jouent un rôle central en assurant la présence et la pérennité de la culture et de la langue française partout au Canada », souligne le président de l’ARC du Canada, M. Gary Ouellette.

« L’engagement de ces radios envers l’économie sociale démontre qu’il est possible de concilier mission sociale, développement durable et viabilité économique. »

À titre d’exemple, les radios de l’ARC du Canada offrent gracieusement chaque semaine jusqu’à 300 heures de temps d’antenne à des organismes et des événements locaux au pays. Annuellement, ce sont plus de 15 000 heures de temps d’antenne qui sont ainsi offertes à titre gracieux à des organisations canadiennes par nos membres à travers le pays.

Au cours du mois de novembre, l’Alliance des radios communautaires du Canada invite la population à découvrir et à célébrer les initiatives de ses membres, qui illustrent à tous les jours leur contribution essentielle au développement et la prospérité de nos communautés francophones en situation minoritaire.

