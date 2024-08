Offre d’emploi : Direction générale de l’ARC du Canada

Active sur la scène nationale depuis 1991, l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada) est à la recherche d’une nouvelle direction générale.

L’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada) découle directement de la volonté des radios communautaires francophones et acadiennes de prendre en main leur propre développement et d’assurer leur autonomie.

Gestionnaire globale du dossier de la radiodiffusion communautaire en milieu minoritaire francophone au pays, elle offre à ses membres plusieurs services de consultation, de formation, de communications et de liaison, de même que des services techniques dans tous les aspects touchant à l’implantation et à la gestion d’une radio communautaire.

Le rôle

Sous la responsabilité du conseil d’administration, le.la titulaire du poste offre un leadership dans la performance, la planification et la coordination de multiples tâches de direction reliées à la saine gestion, la saine gouvernance et la programmation de l’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada).

Il.elle assure un service professionnel auprès du conseil d’administration, des comités, des radios membres et des partenaires de l’ARC du Canada.

Le.la titulaire du poste adhère à la vision et à la mission de l’ARC du Canada et s’engage à respecter les Règlements administratifs et des politiques et procédures en vigueur.

Les incontournables

Baccalauréat en administration, finances, communication ou tout autre domaine pertinent ou l’équivalent en études et en expérience;

Un minimum de 5 années d’expérience en gestion d’OBNL;

Minimum de 3 années d’expérience en gestion d’employés;

Connaissances en matière de gestion financière (budgets, prévisions, comptabilité, reddition de comptes, processus, opérations);

Expérience en recherche de financement et rédaction de demandes de subventions (commandites, subventions, partenariats financiers, levée de fonds, etc.);

Expérience en gouvernance (réunion de CA, suivis, tableaux de bord, rapports, etc.);

Expérience en relations publiques (prise de parole en public, relations avec les médias, relations gouvernementales, mémoires);

Expérience dans un poste similaire dans le secteur des médias, de l’information et/ou des communications, un atout.

Veuillez consulter cet hyperlien (« Directeur.rice général.e – 3715 ») afin de trouver d’autres détails et soumettre votre candidature.