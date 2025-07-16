Juil 2025 Ottawa Bluesfest | La magie reprend ce soir avec Def Leppard

Ottawa, 16 juillet 2025 | Le cœur de la capitale recommence à battre au rythme des amplis ce soir alors que le Ottawa Bluesfest reprend ses festivités sur les plaines de LeBreton Flats. Et quelle reprise ! Une soirée qui s’annonce déjà mythique, portée par l’énergie brute de Def Leppard, la fraîcheur de Luscious et la puissance inimitable de Tom Morello.

Lexcitation est palpable. On sent que le public est prêt, fébrile, heureux de retrouver cette ambiance unique, ce mélange de musique, de liberté et d’été qui fait du Bluesfest l’un des moments les plus attendus de l’année à Ottawa. C’est le genre de soirée où l’on oublie tout, où la seule chose qui compte, c’est de chanter, de danser, de se laisser emporter.

Ce soir sur la grande scène RBC, Luscious viendra d’abord secouer la foule avec ses sons accrocheurs et son énergie contagieuse. Puis, les riffs électrisants de Tom Morello feront trembler la scène, entre virtuosité et engagement. Et enfin, Def Leppard… que dire ? Leur retour tant attendu promet de marquer les esprits. Ce n’est pas tous les jours qu’on a la chance de voir ces légendes du rock livrer leurs hymnes devant un public en feu. Ce soir, Ottawa devient le théâtre d’une véritable célébration musicale.

Et ce n’est que le début. Ce dernier week-end du festival s’annonce tout aussi vibrant, aussi grandiose. Sean Paul viendra faire monter la température avec ses rythmes dancehall. Green Day est attendu avec impatience, prêt à déchaîner les foules. Papa Roach et Daughtry apporteront leur intensité rock, tandis que Harry Manx et Moontricks offriront des moments de grâce et de beauté musicale sur les scènes secondaires.

Il y a quelque chose de magique dans l’air. Quelque chose qui nous rappelle pourquoi on revient, année après année. Le Bluesfest, c’est plus qu’un festival : c’est une grande fête, un moment suspendu, un élan collectif où la musique devient une langue commune.