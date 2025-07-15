Juil 2025 Ottawa Bluesfest | Lainey Wilson enflamme le Lebreton Flats

Ottawa, 12 juillet 2025 | Le site de Lebreton Flats vibrait jeudi soir alors que des milliers de festivaliers se sont rassemblés pour le coup d’envoi du Ottawa Bluesfest. Et c’est la superstar de la country Lainey Wilson qui a ouvert les festivités avec une performance électrisante sous une chaleur accablante, mais dans une ambiance survoltée.

Il fallait être prêt à affronter les températures extrêmes, frôlant les 36 degrés en ressenti, pour profiter de cette soirée d’ouverture mémorable. Mais cela n’a pas refroidi l’enthousiasme des amateurs de musique, bien au contraire : chapeaux de paille, bouteilles d’eau et éventails improvisés étaient à l’honneur, et les sourires aussi.

Acclamée dès son entrée sur scène, Lainey Wilson, lauréate de plusieurs prix CMA et véritable étoile montante de la scène country, a offert une performance à la hauteur des attentes. Avec des morceaux phares comme Heart Like a Truck et Things a Man Oughta Know, elle a conquis le public qui chantait et dansait malgré la moiteur étouffante.

« Je ne savais pas que vous aviez une telle énergie ici à Ottawa ! Vous êtes incroyables ! », a-t-elle lancé, visiblement touchée par l’accueil du public canadien.

L’ambiance était à la fête : des rires, des danses improvisées, des files devant les camions de bouffe de rue et une foule bigarrée, réunie par l’amour de la musique live. Le Bluesfest, fidèle à sa réputation, propose cette année encore une programmation éclectique mêlant têtes d’affiche internationales, artistes canadiens et découvertes locales.

La soirée d’ouverture a donné le ton : un festival chaud en température, mais surtout brûlant d’énergie, de passion et de moments inoubliables.

Au fil des prochains jours, le Ottawa Bluesfest 2025 continuera de faire vibrer la capitale avec une brochette d’artistes légendaires et de découvertes prometteuses. Parmi les têtes d’affiche les plus attendues : les icônes du rock britannique Def Leppard, les punks californiens de Green Day, sans oublier Papa Roach, Sean Paul et bien d’autres.

Une chose est certaine : Ottawa est prête à danser, chanter et célébrer la musique jusqu’au 20 juillet. Préparez vos gourdes, vos lunettes de soleil et votre énergie – la fête ne fait que commencer.