Juil 2025 Ottawa Bluesfest | Shania Twain couronne une première semaine parfaite

Ottawa, 13 juillet 2025 | La reine du country canadien a régné sans partage dimanche soir au Ottawa Bluesfest. Sur la grande scène du site de Lebreton Flats, Shania Twain a offert une performance magistrale, bouclant en beauté la première semaine de cette 31e édition déjà magique.

Devant une mer de spectateurs en délire, l’icône originaire de Timmins a enchaîné ses grands classiques — Man! I Feel Like a Woman!, That Don’t Impress Me Much, You’re Still the One — rappelant à tous pourquoi elle demeure, après toutes ces années, la grande dame du country pop canadien. Avec son énergie contagieuse, ses tenues flamboyantes et une proximité sincère avec son public, Twain a transformé le site en gigantesque karaoké à ciel ouvert.

Mais la magie ne se limitait pas à la scène principale. Du côté du Riverstage, le groupe australien The Paper Kites a su attirer une foule nombreuse et attentive, livrant une prestation douce et envoûtante à la croisée du folk et du rock atmosphérique. Leur présence a prouvé que le Bluesfest ne se contente pas de miser sur les têtes d’affiche — il célèbre aussi les sonorités plus intimistes et les artistes de finesse.

Cette soirée du 13 juillet vient clore une première semaine de festivités digne d’un conte d’été : une météo chaude, parfois écrasante, mais sans une seule goutte de pluie. De Lainey Wilson à Hozier, en passant par Turnstile et Rosewood Ave, la programmation éclectique et ambitieuse a tenu ses promesses, ravissant les amateurs de tous horizons.

Et la fête est loin d’être terminée!

Le Bluesfest reprendra ce mercredi avec nul autre que Def Leppard, véritables légendes du rock, qui s’annoncent comme l’un des moments forts de la deuxième semaine. À venir également : Green Day, Sean Paul, Tom Morello et plusieurs autres noms qui viendront maintenir l’élan de ce début en fanfare.

Pour les organisateurs comme pour les festivaliers, cette 31e édition commence en grand : musique grandiose, ambiance chaleureuse, ciel clément et publics fidèles.

Un début de festival comme on en rêve… et qui donne envie que juillet ne s’arrête jamais.