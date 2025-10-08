Oct 2025 Pour une vision claire et des actions concrètes en matière de langues officielles

L’Alliance des radios communautaires du Canada (l’ARC du Canada), qui regroupe les médias radiophoniques francophones en situation minoritaire, tient à exprimer sa profonde préoccupation face au flou qui entoure actuellement la mise en œuvre de la modernisation de la Loi sur les langues officielles et, plus largement, la vision du gouvernement en matière de francophonie canadienne.

Cinq mois après les élections, le constat est partagé par plusieurs acteurs, dont la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA), qui s’inquiète de « l’absence de vision » du gouvernement sur des dossiers majeurs en matière de langues officielles et de francophonie.

Un tournant historique qui n’a pas encore été pris

La modernisation de la Loi, adoptée en 2023 après des années d’efforts collectifs, devait marquer un tournant historique.

Pourtant, les règlements d’application attendus depuis plus de deux ans tardent toujours à être publiés, et les institutions fédérales demeurent dans l’incertitude quant à leurs obligations concrètes.

Pendant ce temps, les compressions de 15 % exigées dans les ministères suscitent une inquiétude légitime : les expériences passées démontrent que les obligations linguistiques sont souvent les premières à être affaiblies lorsque surviennent des mesures de restriction budgétaire.

Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, l’a d’ailleurs rappelé : les droits linguistiques risquent à nouveau d’être considérés comme « superflus » dans un contexte de réduction des dépenses publiques.

La FCFA a aussi exprimé des doutes quant à la capacité du gouvernement de respecter ses engagements en immigration francophone.

Le manque d’un plan clair pour atteindre la cible de 12 % d’immigration francophone compromet même l’un des piliers de la Loi modernisée : le rétablissement du poids démographique des communautés francophones et acadiennes.

Des impacts même sur les médias communautaires de langues officielles

Pour les médias communautaires comme les nôtres, ces retards et cette absence de vision cohérente ont des conséquences bien réelles.

Nos radios sont au cœur de la vitalité linguistique et culturelle des communautés minoritaires. Les équipes locales participent activement à la transmission du patrimoine, à l’intégration des nouveaux arrivants et à la cohésion sociale dans les deux langues officielles, Incluant chez nos homologues des médias anglophones en situation minoritaire au Québec.

Or, chaque incertitude, chaque compression ou recul réglementaire fragilise directement notre capacité à remplir cette mission.

Nous demandons donc respectueusement au gouvernement du Canada :

1. D’adopter sans délai les règlements manquants de la Loi sur les langues officielles afin d’assurer son application intégrale ;

2. De garantir que les programmes liés aux langues officielles et aux médias communautaires soient protégés de toute coupe budgétaire ;

3. De présenter une vision claire et chiffrée pour l’atteinte de la cible de 12 % d’immigration francophone ;

4. De renforcer les mécanismes d’imputabilité et de surveillance afin que les institutions fédérales respectent leurs obligations linguistiques, comme l’exige le commissaire aux langues officielles.

Le français et l’anglais sont plus que de simples symboles. Ils sont les fondements d’un pays qui se veut inclusif et équitable.

L’ARC du Canada réitère son entière disponibilité pour collaborer avec le gouvernement du Canada et contribuer à l’évaluation des impacts réels de la Loi, tant dans les médias communautaires qu’au sein des communautés elles-mêmes.

Dans un esprit de collaboration et avec respect, nous exhortons le gouvernement à réaffirmer, par des gestes concrets, l’engagement du Canada envers ses deux langues officielles et envers les communautés qui leur donnent vie chaque jour.

Gary Ouellette, Président

L’Alliance des radios communautaires du Canada (l’ARC du Canada)