La Cité et MétaMusique collaborent à un projet d’IA surprenant

Qu’on soit favorable ou pas à cette nouvelle technologie, il faut bien reconnaître que l’intelligence artificielle (IA) a une multitude d’applications surprenantes. La dernière en lice : la traçabilité et la découvrabilité des œuvres musicales francophones. Un projet pour le moins étonnant du Collège La Cité.

Le Centre d’expertises en prototypage intelligent du Collège La Cité a annoncé récemment la conclusion d’un important projet pilote.

Un projet accompli en collaboration avec MétaMusique, un organisme à but non lucratif indépendant fondé en juillet 2020, dont le mandat est de réfléchir et d’agir pour favoriser la découvrabilité des contenus musicaux de langue française grâce aux métadonnées.

Avec la contribution financière du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), on s’est servi d’un outil d’intelligence artificielle (IA) avancé afin de procéder automatiquement à l’identification des chansons francophones dans les flux numériques.

Une précision déjà étonnante

À l’aide de deux modèles distincts d’intelligence artificielle, dont l’un est basé sur l’analyse des paroles et l’autre sur les pistes audio, l’outil en question peut classifier précisément les contenus musicaux en fonction de leur langue.

L’outil s’en est tiré avec une étonnante précision de l’ordre de 93 % pour la reconnaissance des paroles en français et de 86 % pour la reconnaissance des pistes audio francophones. Et, étonnamment, les données utilisées pour l’entraînement du modèle d’IA couvraient une diversité d’accents et de genres musicaux, et n’étaient donc pas cantonnées à une poignée d’artistes et de styles.

Le coordonnateur et professeur en Techniques médias et communications numériques Denis Bouchard estime que « peu importe les lois ou règlements visant à protéger la culture francophone sur les plateformes numériques, les gouvernements auront besoin d’outils pour mesurer et appliquer ces lois. »

Le projet pourrait ainsi permettre, selon lui, de mesurer et protéger les artistes francophones dont les œuvres sont diffusées sur des plateformes numériques populaires, comme Apple Music et Spotify, ou même, si l’on pense à l’application de quotas musicaux du CRTCCRTC Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) est l’organisme public indépendant qui réglemente les secteurs de la radiodiffusion et des télécommunications au Canada., sur des stations de radio traditionnelles comme les nôtres qui diffusent en ligne.

Peut-on rêver au jour où l’on n’aura plus besoin de produire de rapports musicaux pour les organisations de gestions des droits d’auteur et que tout se fera automatiquement ? Avec une telle technologie, on peut y rêver.

Dans une prochaine étape, on espère éprouver le concept et en augmenter encore davantage la précision, notamment avec la collaboration des analystes du CRTC.

Grâce à ce projet, La Cité et MétaMusique souhaitent accroître la visibilité et l’accessibilité de la musique francophone au Canada, et ainsi favoriser la diversité culturelle et linguistique.

Source : « Les spécialistes en IA de La Cité au cœur d’un projet prometteur pour la promotion de la musique francophone au Canada », Collège La Cité, 15 avril 2024

