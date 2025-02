Fév 2025 La publicité locale, essentielle pour les PME

Propriétaire d’une petite ou d’une moyenne entreprise (PME) qui souhaitez mettre en place une campagne de publicité locale réussie, vos meilleurs alliés sont vos médias locaux.

Ils connaissent votre milieu

Pourquoi se tourner vers vos médias locaux ? Parce qu’ils connaissent bien votre milieu et disposent des outils nécessaires pour vous aider à atteindre votre public cible et développer votre activité commerciale.

Les propriétaires de PME savent combien il peut être difficile de rivaliser avec de grandes sociétés peu importe le domaine.

Les ressources humaines et financières sont généralement limitées. La clientèle est aussi plus restreinte. Il peut être difficile de générer les revenus nécessaires afin de maintenir l’entreprise à flot à l’échelle locale.

Particulièrement lorsqu’on est propriétaire d’une pizzeria qui doit rivaliser contre un géant tel que Pizza Hut, ou encore lorsqu’on opère un petit détaillant d’électronique qui compétitionne contre Best Buy.

Mais, savez-vous quoi ? C’est précisément là que la publicité locale devient cruciale.

Une brève introduction à la publicité locale pour les PME

La publicité locale désigne tout type de publicité ciblant les clients potentiels dans une zone géographique spécifique, telle qu’une ville ou une région.

A contrario, la publicité nationale, elle, vise plutôt une clientèle évidemment plus large, et donc beaucoup moins ciblée.

Quand les géants carburent aux campagnes nationales aux heures de grande écoute à la télé, les PME doivent plutôt miser sur des campagnes à plus petite échelle.

Pour ces PME, la publicité locale est essentielle pour attirer et fidéliser les clients. Puisque ce ne sont pas les clients de l’étranger qui feront sonner le tiroir-caisse à répétition.

Ce sont plutôt les clients locaux qui font vivre ces petites entreprises, et même bien souvent ceux du quartier.

En ciblant les clients d’une zone spécifique, les PME créent une base de clients fidèles qui contribuent à la pérennité de l’entreprise.

C’est certainement plaisant d’avoir un couple de touristes britanniques ou italiens dans son restaurant à chaque année. Mais ce l’est encore davantage lorsqu’un couple voisin vient chercher de la pizza et des frites à toutes les deux semaines. N’est-ce pas ?

D’abord, il faut saisir l’importance de l’achat local pour les PME

N’ayons pas peur des mots. Nous sommes actuellement dans une période relativement sombre dans l’histoire contemporaine de nos relations économiques avec nos voisins américains.

Aussi vaut-il la peine, avant de nous plonger dans les avantages de la publicité locale, de nous rappeler l’importance de l’achat local.

Quand les clients achètent auprès d’entreprises locales, ils investissent dans leur communauté.

Ils créent des emplois pour des gens de la localité, qui paieront ensuite des taxes municipales et consommeront dans leur propre ville, soutenant ainsi l’économie locale et renforçant la communauté.

Pourquoi ? Parce qu’ils sont indissociables l’un de l’autre.

Vous-mêmes qui lisez ceci. Peut-être êtes-vous un garagiste, ou plutôt une restauratrice.

Seriez-vous tenté d’aller faire nettoyer les uniformes de travail de vos employés chez un nettoyeur dont vous savez pertinemment qu’il fait systématiquement réparer ses véhicules de livraison et nettoyer ses uniformes hors de votre région ?

Poser la question, c’est y répondre. Eh bien, c’est la même chose pour l’achat de vos publicités !

Les avantages de la publicité locale

Les avantages de la publicité locale sont nombreux et indéniables.

D’une part, elle contribue à faire connaître la marque au sein de la communauté locale. La notoriété ne se bâtit pas sur internet ; elle se bâtit d’abord chez soi.

En ciblant les clients d’une zone spécifique, les PME créent une forte présence au sein de la communauté, ce qui entraîne une augmentation des ventes et du chiffre d’affaires.

N’oubliez jamais qu’avant de conquérir le cœur du monde entier, McDonald’s a d’abord été un casse-croûte qui a su gagner le cœur des citoyens de Des Plaines, en Illinois.

La publicité locale contribue également à fidéliser la clientèle. Les clients sont plus enclins à soutenir les entreprises actives au sein de leur communauté.

En faisant de la publicité locale, les PME créent un sentiment de confiance et de loyauté parmi leurs clients, ce qui incite ceux-ci à revenir et à faire eux-mêmes de la publicité positive de bouche-à-oreille.

En outre, la publicité locale aide les entrepreneurs à se différencier de la concurrence.

En faisant des publicités locales distinctives et remarquables, les entrepreneurs peuvent mettre en avant leurs services et leur expertise uniques, ce qui aide à se démarquer dans un marché souvent encombré.

Enfin, la publicité locale est rentable pour les petites entreprises. Elle permet un meilleur ciblage de la clientèle potentielle, offrant ainsi aux petits entrepreneurs de tirer le meilleur parti de leurs investissements publicitaires.

Quels sont les types de publicité locale (en ligne et hors ligne) ?

Ne nous perdons pas dans une multitude de catégories. Résumons ça à deux choses.

Il existe essentiellement deux types de publicité locale : en ligne et hors ligne. Aussi simple que ça.

La publicité locale en ligne comprend les communautés web, le ciblage publicitaire (comme Google Ads), ainsi que les médias d’information locaux ayant une présence sur internet. On peut songer au site web de votre radio locale ou de votre hebdo régional.

La publicité hors ligne inclut les méthodes plus traditionnelles, telles que l’impression, l’affichage, les prospectus publicitaires, et les mêmes médias locaux dont nous parlions plus haut.

On fait davantage confiance à la publicité locale quand elle est traditionnelle

Mais, saviez-vous que l’impact de la publicité locale accroît la confiance des consommateurs surtout lorsqu’elle passe par les canaux traditionnels ?

Absolument.

Selon la Small Business Administration (SBA), les consommateurs font beaucoup plus confiance à la publicité traditionnelle qu’à la publicité numérique.

Environ 3 consommateurs sur 4 disent qu’ils font généralement confiance au publipostage (76 %) ainsi qu’à la publicité à la radio (71 %) lorsqu’ils prennent une décision d’achat.

En fait, lorsqu’on jauge la fiabilité des publicités auprès des consommateurs, on s’aperçoit que les cinq formats publicitaires les plus fiables sont tous… des médias traditionnels.

Une stratégie de publicité locale payante et efficace

Élaborer une stratégie de publicité locale requiert une planification et une exécution minutieuses. Mais fort heureusement, des professionnels sont là pour vous aider.

Plusieurs services locaux de publicité se destinent d’abord et avant tout aux PME. Ils simplifient tout le processus publicitaire, depuis l’achat et la création jusqu’à la transmission du message, et ils font en sorte que les fonds alloués à la publicité soient investis efficacement, au lieu d’être simplement dépensés.

Disons-le. Ce n’est malheureusement pas toujours le cas lorsqu’on se lance soi-même dans l’univers de la publicité numérique sans aucun expérience.

Voici quelques étapes qui vous rendront de fiers services dans la planification de votre prochaine campagne publicitaire.

Bien identifier votre clientèle cible

La première consiste à identifier votre public cible. Qui sont vos clients idéaux et à quoi ressemblent-ils ? Songez aux différents traits qui les caractérisent. À leur emplacement géographique, leur sexe, leur âge, leurs champs d’intérêt, ou même le revenu dont ils disposent.

Ce n’est qu’une fois votre public cible bien identifié que vous pourrez dresser une liste des canaux publicitaires potentiels.

Très possible que vous en arriverez à la conclusion que votre clientèle est internationale, si vous êtes fabricant de sacs à main en cuir par exemple et que vous opérez une boutique en ligne.

Alors, soit. Vous pourrez tout à fait réaliser des campagnes à l’échelle nationale, ou même internationale.

Par contre, si vous opérez une pizzeria, un comptoir de nettoyage à sec, ou encore un petit marché local, sans doute en en arriverez-vous à la conclusion que vous clients sont près de vous et qu’ils sont atteignables avec les médias locaux.

Fixez un budget en conséquence, puis passez à l’action

Ensuite, fixez un budget en déterminant le montant que vous pouvez vous permettre de dépenser, puis allouez-y votre budget en conséquence.

Une fois votre public cible bien connu et votre budget établi, il sera temps de créer votre message publicitaire.

Le message devra s’adapter à votre public cible afin de véhiculer les avantages de votre produit ou service.

La création d’une telle stratégie de publicité locale est essentielle pour garantir le succès de votre campagne.

N’oubliez pas les essentiels

Votre campagne doit comprendre un calendrier pour en établir sa durée, une liste de canaux publicitaires où vous annoncerez, ainsi qu’une ventilation de votre budget selon les canaux publicitaires choisis.

Enfin, il est essentiel de prévoir des mesures de succès pour votre campagne publicitaire. Cela peut se faire par le suivi des ventes, un décompte des visites sur votre site web, ainsi que différents autres indicateurs de performance.

En mesurant le succès de votre campagne, vous pourrez procéder aux ajustements requis afin de tirer le meilleur parti de votre budget publicitaire.

Conseils et astuces en matière de publicité locale

En terminant, voici quelques conseils pour vous aider à créer une campagne de publicité locale réussie :

Soyez cohérent dans votre message . Véhiculez la même information et projetez la même impression auprès des consommateurs sur tous les canaux publicitaires.

. Véhiculez la même information et projetez la même impression auprès des consommateurs sur tous les canaux publicitaires. Utilisez des sonorités et des visuels accrocheurs . En utilisant une ritournelle publicitaire distinctive pour vos messages audio, ainsi que des images et des graphiques qui font ressortir votre publicité dans l’imprimé, les clients vous remarqueront.

. En utilisant une ritournelle publicitaire distinctive pour vos messages audio, ainsi que des images et des graphiques qui font ressortir votre publicité dans l’imprimé, les clients vous remarqueront. Incitez les clients à essayer votre produit ou service . Proposez des promotions ou des réductions. Offrez des échantillons et/ou des périodes d’essai gratuits.

. Proposez des promotions ou des réductions. Offrez des échantillons et/ou des périodes d’essai gratuits. Sa radio et son journal local sont les deux meilleures façons d’être omniprésent dans son marché . La radio peut être efficace pour toucher un large public. D’autant plus qu’elle propose souvent des formules publicitaires abordables et taillées sur mesure pour les PME. Le journal local offre une façon efficace de laisser une trace à laquelle les clients potentiels peuvent se référer ultérieurement lorsqu’une information leur a échappé.

. La radio peut être efficace pour toucher un large public. D’autant plus qu’elle propose souvent des formules publicitaires abordables et taillées sur mesure pour les PME. Le journal local offre une façon efficace de laisser une trace à laquelle les clients potentiels peuvent se référer ultérieurement lorsqu’une information leur a échappé. Les répertoires locaux en ligne peuvent également être efficaces. Ils permettent d’atteindre les clients qui recherchent des entreprises locales en ligne.

En suivant ces conseils et stratégies, les PME pourront créer des campagnes réussies à l’échelle locale ou régionale, afin de se démarquer dans un marché souvent encombré.

Si vous êtes propriétaire d’une petite ou d’une moyenne entreprise et souhaitez mettre en place une campagne de publicité locale réussie, contactez vos médias locaux.

Ceux-ci connaissent votre milieu mieux que quiconque et disposent des outils nécessaires afin de vous aider à atteindre votre public cible et développer votre activité commerciale.