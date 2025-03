Mar 2025 Les RVF 2025 vous appellent à cultiver vos racines

C’est parti pour les « Rendez-vous de la Francophonie (RVF) 2025 », qui se déroulent jusqu’au 31 mars 2025. Espérons que vous serez nombreux et nombreuses à y participer.

Il s’agit d’une 27e édition pour cette célébration annuelle de la Francophonie, qui coïncide avec le mois de la Francophonie en mars et qui est présentée sous le thème « Cultive tes racines! ». Une thématique qui met en lumière une culture vivante, propre à chacun, qui se construit et se renouvelle à travers les expériences et les connaissances, comme l’indique l’organisation sur le site web officiel rvf.ca.

Les porte-paroles de cette édition sont Garihanna Jean-Louis, une comédienne avec plus de vingt ans d’expérience qui est devenue en 2017 la première femme noire diplômée de l’École nationale de l’humour, ainsi que Guyaume Boulianne, un musicien et conteur originaire de Saint-Boniface (Manitoba), qui a grandi à Meteghan-Centre, en Nouvelle-Écosse.

Une foule d’activités variées

Les RVF offrent une tonne d’activités à faire dans les communautés ou encore à la maison chez soi, sans compter les divers concours assortis de prix intéressants à gagner.

Dans les concours d’intérêt, on peut songer à Neurones francophones, Comme on dit par chez nous, Il était un poème et Mots en couleurs.

Il est d’ailleurs intéressant de mentionner que les concours s’adressent à différents publics et que chacun trouvera son compte dans cette 27e édition des Rendez-vous de la Francophonie.

Parmi les choses à faire et à voir, on compte en outre du théâtre audio, des films gratuits, des ateliers d’écriture de chanson et de poème.

Enfin, parmi les événements à mentionner, La Tournée d’humour des RVF et la Tournée Trécarré en musique sont en cours et s’inscrivent comme des incontournables.

Pour davantage d’information, on peut vous inviter à consulter le site web officiel des Rendez-vous de la Francophonie pour les détails. Il s’agira assurément de votre meilleur point de départ pour passer un bon mois de la Francophonie à célébrer.