Mar 2025 Podcast NB : un incubateur de création audio pour les jeunes

Les Médias acadiens universitaires Inc. et Codiac FM lancent Podcast NB. Un incubateur communautaire visant à former et accompagner une centaine de jeunes dans la création de contenu audio à travers la province du Nouveau-Brunswick.

L’initiative a été financée en partie à hauteur de 800 000 $ par Service jeunesse Canada (SJC), un mouvement national qui permet aux jeunes de 12 à 30 ans d’acquérir de l’expérience et des compétences importantes tout en redonnant à leur communauté.

Le projet Podcast NB s’étendra sur deux années et offrira des formations complètes aux jeunes issus de diverses communautés du Nouveau-Brunswick.

Des ateliers spécialisés seront offerts, ainsi que du mentorat et du matériel professionnel afin que les personnes impliquées puissent produire et diffuser leurs propres balados, abordant ainsi des thématiques variées et reflétant la diversité culturelle de la province.

Cédric Ayisa, le directeur général de la radio Codiac FM estime que l’initiative arrive au bon moment, puisqu’il s’agit d’une opportunité unique dans un contexte où la consommation du contenu local est encouragée.

À travers ce projet, l’organisation souhaite offrir aux jeunes du Nouveau-Brunswick, les outils et l’accompagnement nécessaires pour

développer leurs talents et créer du contenu local.

Le projet reposera sur une approche inclusive et collaborative, en s’appuyant sur des partenariats stratégiques dans les communautés.

Des événements seront également organisés pour mettre en lumière les productions des personnes participantes et favoriser l’échange avec le public.

Les inscriptions au programme sont d’ores et déjà ouvertes au www.podcastnb.com.