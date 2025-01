Visiblement, les gens se lassent de l’information

Il semble que les gens, même si la majorité d’entre eux disent être las de l’information omniprésente dans nos sociétés, restent attirés par l’information fiable, rigoureuse et livrée de façon intègre. Ce que l’on retrouve malheureusement (et heureusement pour les médias d’ailleurs) de moins en moins dans les plateformes numériques comme Facebook, TikTok, X et Instagram.

De là, une perte de confiance envers les institutions et les médias, ainsi que la politique et les pouvoirs publics.

Au banc des accusés se trouvent aussi les médias sociaux et les messageries directes telles que WhatsApp et Messenger, qui nous tiennent carrément en laisse avec l’information dans une certaine mesure.

C’est dire que plus de la moitié des Français ayant participé à cette enquête ont exprimé de la lassitude face à l’information. Pis encore, comme nous l’apprend l’auteur du texte, ces chiffres seraient à peu près du même ordre ailleurs dans le monde, dont le reste de l’Europe et aux États-Unis.

Dans son texte, de Tarlé nous apprend entre autres choses que des chercheurs français avaient mené une étude en 2022 sur la fatigue que manifestaient alors les citoyens à l’égard de l’information, et donc leur désintérêt envers les médias et les nouvelles.

Dans un article signé par Antoine de Tarlé, le 14 janvier 2025 (« La démocratie face à la fatigue de l’information »), on apprend que, loin de diminuer, la fatigue des citoyens à l’égard de l’information est plutôt stable, et même en légère croissance.