8 étapes incontournables pour concevoir votre projet d’émission radiophonique

(Par Simon Forgues) – Ça y est ! Vous avez décidé de proposer une émission radiophonique à votre station locale. Une excellente idée.

Passionné d’un style musical en particulier tel que le jazz par exemple ? Expert dans un domaine comme l’horticulture, le sport amateur ou la rénovation domiciliaire ?

Il y a fort à parier qu’à la radio locale, on sera toujours heureux de porter attention aux projets qui sont bien conçus et intéressants.

Mais, comment concevoir votre projet ? Voici 8 étapes qui vous conduiront de l’idée jusqu’au studio…

1) CRÉER LE CONCEPT

Choisissez le genre de l’émission. S’agira-t-il essentiellement de contenu oral, musical, débat, etc. Rédigez une description à la fois claire et concise où vous expliquerez le concept, sa durée, la fréquence de production, les thématiques abordées, etc.

Ex. : Une émission hebdomadaire d’une heure sur la musique jazz et blues où l’on découvrira la carrière d’artistes disparus à travers des bribes d’informations variées sur eux et leurs œuvres.

2) CIBLER SON AUDITOIRE

Déterminez quel type de public vous souhaitez rejoindre avec votre émission. Des hommes ou des femmes ? Des jeunes ou des personnes âgées ? Retraités ? Une fois cette étape franchie, vous pourrez travailler ensuite au style et à la forme exacte de l’émission que vous présenterez à la radio.

Ex. : Des hommes et des femmes, sans doute professionnels et éduqués, âgés entre 35 et 65 ans et qui apprécient les grands standards jazz et blues.

3) DÉTERMINER LE STYLE

Maintenant que vous savez précisément à qui vous vous adresserez, c’est ici que vous saurez quel style vous allez donner à votre émission. Un style plutôt calme et détendu ? Ou carrément dynamique et très éclaté ? On ne fera sans doute pas le même style d’émission selon qu’on s’adresse à des aînés à la retraite ou de jeunes adolescents.



Ex.: Une émission au rythme léger et détendu où l’on présente l’information aux auditeurs sur un ton relax et sans pression.

4) STRUCTURER L’ÉMISSION

Le concept, le public-cible et le style de l’émission sont connus. Il est temps de structurer tout ça. Préparez maintenant un canevas dans lequel vous insérerez les différents segments de votre production audio. Mettrez-vous des entrevues ? Des blocs musicaux de 3 ou 4 chansons ? Ferez-vous des interventions ? Si oui, plusieurs courtes interventions de quelques secondes ou à peine 2 longues interventions parlées dans l’émission ? Etc.

Ex. : L’émission sera segmentée en 4 blocs de 4 pièces musicales chacun. Outre l’introduction et la conclusion qui seront plus longues, il y aura 3 à 4 intervention d’à peu près 2-3 minutes pendant l’émission.

5) TRACER LE PARCOURS

Vous avez la structure de l’émission, son squelette en quelque sorte. Vous savez par exemple que vous ferez jouer 4 blocs musicaux de 4 chansons chacun. C’est bien, mais encore faut-il déterminer quels éléments s’inséreront sur votre canevas et à quels endroits précisément. Créez une feuille de route typique. Grossièrement, ça pourrait ressembler un peu à ceci…

:00 • Introduction 1 min.

:01 • BLOC 1 – Jazz / Jazz / Identification d’émission / Blues / Blues / Intervention 2 min.

:13 • PAUSE / Identification de station

:15 • BLOC 2 – Blues / Blues / Identification d’émission / Jazz / Jazz / Intervention 2 min.

:27 • PAUSE / Météo / Identification de station

:30 • BLOC 3 – Jazz / Jazz / Identification d’émission / Blues / Blues / Intervention 2 min.

:42 • PAUSE / Identification de station

:44 • BLOC 4 – Nouveauté hebdo blues ou jazz / Blues / Identification d’émission / Jazz / Jazz

:58 • Conclusion 1 min.

6) HABILLER L’ÉMISSION

Il vous faut une ouverture et sans doute un thème de fermeture. Quelques identifications de votre émission aussi. Vous entrez en studio et créez l’habillage sonore à ce moment-ci ou, si vous n’en avez ni le courage ni le talent, vous demandez une aide extérieure.

7) NOMMER VOTRE PROJET

On ne nomme pas l’émission au début du processus de création mais plutôt à la fin. C’est comme pour un écrivain qui prépare un roman. Essayez de trouver un titre évocateur qui décrira bien à la fois l’émission et son style.

8) PRODUIRE L’ÉMISSION

Vous avez votre concept et savez précisément ce dont aura l’air votre émission. Bravo! Créer une émission de radio demande des efforts, mais vous voilà maintenant à la meilleure partie : la production en studio ou en direct.

Des questions ? N’hésitez pas à nous les poser dans l’espace réservé aux commentaires ci-dessous. Il nous fera plaisir d’y répondre.