Générez votre nouvelle palette de couleurs avec l’un de ces 7 outils

Pourquoi auriez-vous besoin d’une bonne palette de couleurs ? Pour créer votre nouveau logo. Pour refaire votre site web. Pour repeindre vos locaux de façon harmonieuse. Etc.

Nos couleurs se retrouvent à une multitude d’endroits. L’en-tête de lettre, le site web, les véhicules, l’affiche, les réseaux sociaux, les articles promotionnels, etc.

Mais d’abord, qu’est-ce qu’une palette de couleurs et en quoi est-elle importante pour votre radio ?

Il s’agit tout simplement d’un agencement de couleurs qui seront utilisées pour décliner votre image de marque, votre identité corporative.

Or, ces couleurs doivent refléter l’image de l’entreprise, les valeurs qu’elle véhicule et ce qui la distingue des rivaux.

Si certains ont l’œil pour le choix des couleurs, d’autres l’ont beaucoup moins.

C’est ici que les sites proposés vous permettront d’agencer vos couleurs afin qu’elles se complètent d’une façon harmonieuse et esthétique, et qu’elles véhiculent une belle image pour votre entreprise.

1 – COLOR HUNT (https://colorhunt.co) est d’une simplicité désarmante. On ne sélectionne aucune couleur principale. On ne presse aucun bouton non plus pour générer sa palette de couleurs.

On fait défiler la page où s’étalent une série de palettes de couleurs assorties. Survolez chaque couleur pour trouver le code HEX (ex. : #637373). Toutes les palettes sont constituées d’un agencement de 4 couleurs.

Les visiteurs peuvent voter pour celles qu’ils préfèrent, ce qui pourrait vous aider à découvrir les goûts du public.

Cela étant dit, sa simplicité d’utilisation est un peu aussi son talon d’Achille. C’est très bien pour trouver de l’inspiration, mais pas tellement si l’on souhaite générer soi-même sa propre palette de couleurs à partir de ses couleurs préférées.

Pour vous donner davantage d’inspiration, utiliser l’outil de recherche. Vous pourrez trouver des agencements sur la base d’une couleur primaire (rouge, jaune, etc.), une teinte (chaude, froide, etc.), ou encore différentes thématiques (mariage, printemps, rétro, etc.).

—

2 – MUZLI COLORS (https://colors.muz.li) est bien conçu et demeure simple d’utilisation. On peut fournir soi-même son code de couleur, sélectionner à partir de celles proposées, ou simplement s’inspirer de palettes populaires.

Non seulement peut-on y générer des palettes de couleurs, mais les voir également en situation réelle dans une interface web. (Voyez l’image ci-dessous).

Un petit secret ! Si vous avez besoin d’inspiration, visitez cette page. Sur la base d’un code de couleur, d’un nom de couleur ou même d’un mot-clé, on vous présente une multitude de réalisations basées sur votre terme de recherche.

Pour mieux comprendre, voyez ce qu’on obtient en tapant #F5901A, le code de couleur HEX de notre logo.

—

3 – COOLORS (https://coolors.co) est sans conteste l’un de mes outils préférés. Il est assurément l’un des plus complets de la liste.

On peut générer une palette de couleurs à partir d’une image. Visionner les différentes teintes des couleurs choisies. Modifier la luminosité, la température, la saturation, etc.

Si vous souhaitez remodeler votre site web notamment et harmoniser les couleurs sur la base de votre logo, ce pourrait être l’outil qu’il vous faut.

D’autant plus que vous pourrez télécharger votre palette de couleurs de différents façons (feuille de style CSS, fichier PDF, image PNG, etc.) comme vous pourrez le voir ci-dessous.

Pas étonnant qu’il soit l’un des meilleurs de ma liste.

—

4 – COLOR SUPPLY (https://colorsupplyyy.com). C’est celui dont j’admire le plus la côté simpliste mais efficace.

On n’a pas l’impression de se trouver devant une interface taillée pour les designers et les graphistes. Ça semble davantage pour le commun des mortels. C’est simple et facile à utiliser. Même amusant dans une certaine mesure.

Certes, des plans annuels vous permettraient de choisir parmi une sélection beaucoup plus grande de couleurs.

Néanmoins, cette version gratuite pourrait quand même vous permettre de générer avec aisance la nouvelle palette de couleurs de votre logo ou de votre site web.

—

5 – PALETTON (http://paletton.com) n’est certes pas le plus hallucinant d’entre tous. Il demeure néanmoins l’un des plus efficace.

On peut créer une palette monochromatique, une triade, etc.

J’aime particulièrement le fait qu’on aperçoive directement à l’écran les différentes teintes d’une couleur sélectionnée d’un coup d’oeil rapide.

Il est aussi assez simple de générer des exemples concrets d’utilisation dans un site web.

—

6 – PALETTE GENERATOR (https://palettegenerator.com) est un autre site qui permet de générer une palette de couleurs sur la base d’une image qu’on lui fournit.

À titre d’exemple, on peut voir ci-dessous une palette de 10 couleurs préparée à partir des 2 couleurs dominantes de notre logo. Parfait pour apporter une petite touche distinctive aux icônes du site web, aux formulaires, etc.

Je regrette un peu l’absence de fonctionnalités supplémentaires (ex. : sauvegarde de la palette), mais je dois quand même reconnaître sa simplicité d’utilisation.

—

7 – COLOURCODE (https://colourco.de) vous hypnotisera pratiquement. Vous baladez votre souris à l’écran et voyez s’animer la palette de couleurs selon votre sélection (ex. : monochrome, couleurs analogues, triade, etc.).

Voyez cette vidéo pour mieux saisir le concept. Une fois vos couleurs choisies, téléchargez votre palette comme une feuille de style SCSS ou encore une image PNG.

Je regrette toutefois que dans ce dernier cas, les codes des couleurs ne soient pas clairement inscrits dans la palette téléchargée.

—

UN DERNIER CONSEIL :

Les couleurs ont une signification. Elles envoient des messages subtils dont on ne prend pas toujours clairement conscience, mais que notre cerveau, lui, interprète clairement.

Telle couleur qui inspire la faim, telle autre qui suggère plutôt le calme.

Voyez cet texte (« La création d’une palette de couleurs de A à Z ») afin de mieux saisir l’importance et la psychologie des couleurs. Voyez si les vôtres, les couleurs que vous utilisez pour votre commercialisation renvoient l’image que vous souhaitez véhiculer.

Vous pouvez partager votre site préféré pour générer une palette de couleurs dans l’espace réservé aux commentaires ci-dessous.