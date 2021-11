La radio encore reine du tableau de bord

Qu’écoute-t-on encore dans l’automobile ? Selon une étude de la firme Edison Research, encore et toujours la radio.

La radio reste la reine du tableau de bord

Une étude réalisée par Edison Research, pour le compte de WorldDAB en partenariat avec Radioplayer, nous apprend que la radio demeure la reine incontestée du tabeau de bord de la voiture.

L’initiative a également été appuyée par la National Association of Broadcasters, Commercial Radio Australia et Xperi.

La radio est même l’une des caractéristiques parmi les plus importantes pour les acheteurs de voitures.

En effet, 9 répondants sur 10 (90 %) ont affirmé que la radio devait être un équipement standard dans chaque véhicule.

Les participants au sondage en ligne effectué en septembre dernier habitent en Australie, aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Italie, ainsi qu’au Royaume-Uni.

Étonnamment, selon la firme de sondage, les chiffres sont à peu près similaires à pratiquement tous les égards, peu importe l’âge des répondants.

Il est à noter que plus de 8 acheteurs potentiels d’un véhicule sur 10 (82 %) seraient moins susceptibles d’acheter ou de louer un véhicule qui n’est pas équipé d’un synthonisateur radio.

En terminant, pas de veine pour les services de radio par protocole IP (en ‘streaming’).

91 % des gens affirment qu’il est essentiel que la radio reste gratuite. Ceux-ci pointent même les frais de données mobiles nécessaires à la réception de contenu en ‘streaming’ comme l’un des principaux irritants qui les empêchent de l’écouter.

(Source : « 90% of car buyers say broadcast radio should be standard in every vehicle », WorldDAB, 9 novembre 2021)