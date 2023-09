Arts, culture et musique : 10 sites francophones à garder dans vos signets

Qu’il s’agisse de vos interventions dans votre émission, d’une chronique hebdomadaire, ou simplement parce que les arts, la culture et la musique vous passionnent, voici 10 sites francophones sur ces sujets à garder parmi vos signets.

Soyez respectueux des créateurs de contenus

Avant toute chose, n’oubliez pas. Les sites fournis ne le sont qu’à titre indicatif, comme de simples recommandations. D’aucune façon nous ne vous encourageons à plagier les contenus.

Cela dit, ils peuvent constituer de bonnes références. En citant les sources, ils vous fourniront de bons contenus pour vos chroniques ou interventions sur les arts, la culture et la musique.

Et, en ces temps où les médias en arrachent sur le web, peut-être pourriez-vous leur envoyer un peu de trafic en invitant vos auditeurs à visiter les sites web en question, ou du moins les mentionner en ondes.

Quoiqu’on le dise québécois, le site Cinoche.com n’en reste pas moins une excellente référence francophone sur le cinéma. Pour tout le Canada, dirions-nous. Même la Francophonie, oserais-je presque écrire.

On y trouve des informations sur les nouveaux films, des critiques, des bandes-annonces, ainsi que des entrevues avec les acteurs et les réalisateurs.

Parfait pour alimenter vos chroniques sur le cinéma, et, de façon plus large, je dirais même votre prochaine chronique arts et culture.

Paroles et musique est le magazine numérique de la SOCAN qui met en valeur la musique canadienne et les créateurs de chansons.

Le site couvre une variété de sujets liés à l’industrie de la musique : nouvelles tendances, sorties musicales, entrevues d’artistes et davantage encore. Assez ciblé sur les gens de l’industrie, certes. Mais certains sujets piqueront aussi la curiosité de votre auditoire.

En plus des contenus à consulter sur le site, on peut recevoir une sélection des meilleurs articles directement dans notre boîte de courriels à toutes les deux semaines.

Certes, le site regorge essentiellement d’infos sur le style de vie (cuisine, voyage, etc.) et de potins artistiques.

Néanmoins, il reste intéressant pour y dénicher des infos récentes notamment sur les artistes de la scène musicale.

Ce qui pourrait vous aider à meubler quelques bonnes interventions pendant votre émission, ou peut-être même quelques sujets desquels vous inspirer pour vos chroniques arts et culture.

A priori, ce n’est sans doute pas le site du magazine L’actualité qu’on consulterait pour s’informer d’arts et culture, puisque sa palette de sujets est assez variée.

On y traite tant de politique que de science et d’économie. Ses chroniqueurs (ex. : le Dr Alain Vadeboncoeur, la chroniqueuse politique Chantal Hébert, etc.) sont parmi les plus respectés de leur domaine.

Néanmoins, sa section culturelle recèle parfois de belles pépites, comme ces faits intéressants sur l’émission La Petite Vie qu’on a pu lire en août 2023. Le reste du site n’est d’ailleurs pas dénué d’intérêt. Loin de là.

Ici, peut-être serez-vous surpris. Mais, oui, le célébrissime magazine 7 Jours existe encore. Eh, oui !

Mieux encore, son site web est peut-être l’un de ceux au Québec, et par extension au Canada français, qui regorge le plus de nouvelles sur les arts et la culture. Sérieusement.

Cinéma, télévision, entrevues avec les grandes vedettes de l’heure, etc. Le site web est étonnamment plutôt bien garni.

On se cantonne souvent aux sections plus générales de Radio-Canada, comme les nouvelles nationale et internationales. De temps en temps, le provincial, mais plus rarement le local qui n’est que très peu couvert hormis dans les grands centres.

Or, on a tendance à oublier que la société d’État couvre aussi d’autres sujets, dont les arts et la culture en outre.

Comme on a aussi tendance à oublier que c’est nous, les contribuables canadiens qui payons ses opérations avec nos taxes et nos impôts, on serait bien fou de se priver d’aller y faire un tour ne serait-ce qu’à l’occasion.

Certes, la facture visuelle n’est pas celle des grands magazines et sites web américains. Mais, attention ! Qui dit contributions bénévoles ne dit pas forcément mauvais produit. Que non !

C’est une belle surprise parmi nos suggestions qu’on gagnerait d’ailleurs à voir s’étendre dans d’autres régions.

La couverture des sujets porte (surtout) sur les villes de Québec, Montréal et Drummondville. Quoique…

Ne soyez pas étonnés d’y trouver des critiques de films, ou encore des suggestions de lecture qui intéresseront les francophones de partout au Canada.

Un gros pouce en l’air 👍 pour le travail de ces gens qui contribuent bénévolement. On aimerait en voir davantage comme ça.

Je vous arrête tout de suite. C’est vrai. Le portail de Microsoft, mieux connu comme MSN n’est sans doute pas le premier site qui nous vienne en tête lorsqu’on pense à un endroit où trouver des nouvelles artistiques et culturelles.

Étonnamment, sa mise en page et la variété des sources rendent toutefois l’expérience assez intéressante.

On apprécie en outre les vignettes photo (thumbnails) bien en évidence et toutes harmonisées permettant une mise en page de format magazine, ce qui rend la navigation très agréable. D’autant plus que les titres clairs et lisibles. Ça va vite pour trouver des contenus intéressants.

Un conseil : méfiez-vous des pubs qui ont une apparence presque à s’y méprendre avec de vraies nouvelles. Seules une toute petite mention et la couleur distincte (en gris) permettent de les différencier des autres infos.

Beaucoup de potins ? C’est certain. Mais, on peut y lire des nouvelles intéressantes sur les personnalités publiques qui vont au-delà de la simple rumeur démentie ou pas.

On y parle tant des vedettes de la télévision que du cinéma et de la musique. Un petit reproche, c’est la classification des sujets.

Des nouvelles classées sous la section “critiques” sans qu’elles en soient réellement. Etc. La meilleure chose à faire c’est de s’y promener et d’y jeter un coup d’œil.

Un site rempli de potins. Presque uniquement des potins. Il y a bien quelques infos sur le style de vie ici et là, mais en gros ce sont des potins.

Ce n’est pas très instructif, mais c’est comme des croustilles. On a de la misère à s’arrêter tant qu’on n’a pas vu le fond du sac. Même chose avec les potins.

Et puis, on va se le dire, les potins… le monde aime ça de temps en temps.

Quels sont VOS propres sites de référence en français où piger des infos intéressantes sur les arts, la culture et la musique ? Partagez-les dans les commentaires.