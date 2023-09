Que recherche un bénévole lorsqu’il désire s’impliquer au sein d’une organisation ? Qu’elle adhère évidemment à des valeurs et des principes qui lui tiennent à cœur. Mais, au-delà ça ? Voici 4 choses essentielles qu’un bénévole veut d’une organisation avant de s’y impliquer.

Avant de s’y impliquer, le bénévole veut de votre organisation…

1) Qu’elle exprime clairement ses besoins et ses attentes

C’est essentiel. Le bénévole a besoin de connaître la mission de votre organisation et le rôle qu’il y occupera.

Pourquoi avez-vous besoin de bénévoles au sein du mouvement ? Qu’accomplissent-ils ? En quoi contribuent-ils à sa réussite ?

Si, dès le départ, le bénévole connaît votre mission et ce qu’on attend de lui, il sera beaucoup plus intéressé à y collaborer.

2) Qu’elle dispose d’une structure d’accueil et d’intégration

Comment le bénévole s’intégrera-t-il au sein de votre structure ?

C’est plus facile si, à titre d’exemple, vous disposez d’un manuel des bénévoles. On en trouve deux exemples dans notre bibliothèque virtuelle à la section « Ressources humaines ».

Une charte et/ou un contrat ne sont pas non plus dénué d’intérêt.

Il faudra qu’il connaisse le reste de l’équipe, salariés comme bénévoles, et qu’il s’y sente à sa place.

3) Qu’elle forme et qu’elle encadre ses bénévoles

Même avec toutes les bonnes intentions, aucun bénévole ne sera plus performant que s’il reçoit une bonne formation et qu’il est bien encadré.

C’est ainsi qu’il accomplira mieux son rôle. D’ici très peu de temps, il prendra même éventuellement des initiatives qui bénéficieront à l’organisation.

Songez à vous doter d’un responsable des bénévoles, si possible. Sinon, mettez en place un programme de “parrainage” où un(e) salarié(e) pourrait faire le mentorat d’un ou deux bénévoles.

4) Qu’elle encourage la cohésion et la communication

Personne n’aime évoluer dans un environnement où la cohésion n’existe pas.

À la rigueur, si on est salarié et qu’on jouit d’un excellent salaire, on peut toujours endurer les airs de bœuf autour de soi.

En revanche, si on est bénévole et qu’on offre gracieusement de son temps, on espère évoluer dans une atmosphère où l’on se sentira estimé et où la communication sera bonne au sein de l’équipe.

EN CONCLUSION

Il y a certainement d’autres choses qu’un bénévole potentiel aimerait connaître de votre organisation avant de s’y impliquer.

Mais ce sont très certainement les 4 principales :

1) Pourquoi a-t-on besoin de lui et qu’est-ce qu’il y fera ?

2) Y aura-t-il à sa place ?

3) Profitera-t-il d’un environnement formateur et bien encadré ?

4) Pourra-t-il communiquer et fraterniser avec le reste de l’équipe ?

C’est ainsi que votre bénévole sera beaucoup plus enclin à s’impliquer et à y demeurer impliqué.

Pour connaître 5 règles fondamentales du bénévolat (Planifier, Recruter, Organiser, Superviser, Exprimer), consultez “Le pentagone du bénévolat” à la section des « Ressources humaines » de notre bibliothèque virtuelle.

Vous y verrez 5 principes fondamentaux afin de recruter et retenir des bénévoles au sein de votre organisation.