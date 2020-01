Francopresse dévoile les 10 personnalités influentes de la francophonie canadienne en 2019

Francopresse, le média numérique de l’Association de la presse francophone (APF) a dévoilé sur le coup de minuit le 1er janvier dernier son 5e Palmarès des personnalités influentes de la francophonie canadienne.

Le Palmarès Francopresse de 10 personnalités influentes de la francophonie canadienne vise à reconnaître et faire découvrir les personnes qui ont fait rayonner la francophonie dans une grande région ou sur le plan national au cours de l’année.

Andréanne Joly, la coordonnatrice de Francopresse.ca nous explique (en audio) les origines du projet et sa raison d’être :

Un jury formé de sept (7) représentants des médias de l’ensemble des régions du pays (Atlantique, Centre, Ouest et Nord) a évalué la quarantaine de candidatures soumises par les journaux et les radios francophones membres de l’APF et de l’Alliance des radios communautaires (ARC) du Canada.

La liste des 10 personnalités francophones Francopresse de 2019

Les 10 personnalités retenues en 2019 sont (du haut à gauche, puis dans le sens d’une horloge) :

1) Mme Dyane Adam (Ontario);

2) Mme l’honorable Angélique Bernard (Yukon);

3) Mme Stéphanie Chouinard (Ontario);

4) M. l’honorable René Cormier (Nouveau-Brunswick);

5) Mme Suzanne de Courville Nicol (Alberta);

6) M. Marc Keelan-Bishop (Ontario);

7) M. Marc Power (Colombie-Britannique/Ontario);

8) M. Pascal Siakam (Ontario);

9) Mme Claudette Thériault (Île-du-Prince-Édouard);

10) M. Ronald Tremblay (Alberta).

En 2019, les membres du jury étaient Fernand Ackey, de Radio Cité (Alberta); François Bergeron, de L’Express de Toronto; Maryne Dumaine, de L’Aurore boréale (Yukon); Claire Lanteigne, de Le Moniteur acadien (Nouveau-Brunswick); Jason Ouellette, de CJPN, CKMA, CHQC (Nouveau-Brunswick); Sébastien Pierroz, d’ONFR+ (Ontario); ainsi que Pierre Jury, du quotidien Le Droit (Ontario).

Mme Joly précise de quelle façon sont recueillies les candidatures parmi lesquelles sont ensuite retenues les 10 personnalités influentes :

Fait à noter, pour la première fois, le Palmarès Francopresse s’est associé à deux partenaires pour l’édition 2019, soit l’Alliance des radios communautaires (ARC) du Canada et ONFR+ (TFO).

« De concert avec les journaux membres de l’Association de la presse francophone, mais aussi avec les radios communautaires et ONFR+, Francopresse compte mettre en valeur les gestes, petits et grands, posés partout au pays pour l’avancement de la francophonie. À cet égard, la participation de nos partenaires est indispensable. Au final, les candidatures proposées sont toujours inspirantes et démontrent la vitalité du français dans nos communautés », a souligné Andréanne Joly, coordonnatrice et rédactrice en chef de Francopresse.

Plus de détails en ligne sur le site francopresse.ca.

Crédits photo :

1) Université de l’Ontario français; 2) Gracieuseté d’Angélique Bernard; 3) Gracieuseté de Stéphanie Chouinard; 4) Sénat du Canada; 5) Gracieuseté de Suzanne de Courville Nicol; 6) Marc Keelan-Bishop (Profil Facebook); 7) Juristes Power Law; 8) Keith Allison; 9) Gracieuseté de Claudette Thériault; 10) Emilio Avalo, Radio-Canada Alberta; Image à la une) Montage de l’Association de la presse francophone.