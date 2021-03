10 sites pour démonter les fausses nouvelles sur la COVID-19

Au cours de la dernière année, une multitude d’informations se sont mises à circuler concernant la pandémie de COVID-19. Mais, comment trier le vrai du faux parmi toutes les nouvelles qui circulent sur la COVID-19 ? Voici 10 ressources qui vous y aideront.

S.v.p., mesdames et messieurs, ne paniquez pas

La pandémie de COVID-19 tire (peut-être) à sa fin, avec la campagne de vaccination qui s’est mise en branle. Or, la partie est loin d’être gagnée.

Il ne faut se laisser emporter dans un tourbillon d’émotions et baisser la garde. Et surtout, ne pas céder à la tentation de véhiculer de fausses informations, simplement parce qu’elles nous plaisent ou sont percutantes.

Voici 10 sites qui vous permettront d’y voir plus clair, afin que nous en sortions tous vainqueurs en freinant les fausses nouvelles sur la COVID-19.

P.S. Ça peut servir tant aux animateurs et journalistes, qu’à n’importe qui de nos concitoyens. N’hésitez pas à partager ces sources.

Factuel de l’AFP

Qui ne connaît pas l’AFP ? L’agence France-Presse, fondée en 1835 à Paris, est l’une des agences de presse mondiales parmi les plus connues et les plus réputées. Sur le site factuel.afp.com, une section entière a été complètement dédiée à des articles de vérification des faits liés à la COVID-19.

—

Faits COVID-19

Soutenue par un regroupement d’organismes communautaires du Canada, et gérée par la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB), l’initiative vise à contrer la désinformation en lien avec la COVID-19, tout particulièrement au Canada. On visite le site au faitscovid19.ca.

—

Hoaxbuster

Le site hoaxbuster.com est une plateforme collaborative de lutte contre la désinformation. Celle-ci existe depuis plus de 20 ans. Fondée en 2020, et évidemment influencée par les événements, la plateforme consacre une section entière à la COVID-19.

—

COVID-19 : dépister la désinfo

Visitez le covid-desinfo.ca/fr pour des réponses à une multitude de questions qu’on se pose sur la COVID-19. Il s’agit d’une initiative de l’Agence Science-Presse et de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.

—

Tracking the COVID-19 pandemic

Si vous lisez l’anglais, ce microsite de l’Associated Press (AP) ne traite que d’une chose : les plus récentes statistiques sur le coronavirus. Certes, on y parle beaucoup des États-Unis. Mais si vous souhaitez aussi suivre l’évolution réelle de la lutte à la COVID-19, c’est un bon endroit. Progression de la vaccination dans le monde, les pays avec le plus de cas actifs, etc.

—

Les Décrypteurs

Si le travail de l’équipe des Décrypteurs de Radio-Canada ne se limite pas qu’à vérifier les faits sur la COVID-19, il faut quand même dire qu’ils y consacrent beaucoup de temps depuis le début de la pandémie. Visitez ici.radio-canada.ca/decrypteurs pour le site des Décrypteurs, ou passez directement à cette section pour connaître la désinformation qui circule sur le sujet.

—

Google Fact Check Tools

L’explorateur des faits vérifiés (toolbox.google.com/factcheck/explorer) mérite d’être visité. Ce n’est pas Google qui crée et approuve ces textes sur des faits vérifiés. Ils l’ont été par des chercheurs, des journalistes et des vérificateurs de faits. Tapez COVID-19 dans la barre de recherche et voyez tous les faits sur la COVID-19 qui ont été vérifiés dans le cadre de cette initiative.

—

Snopes (COVID-19 vaccine)

Depuis des années, Snopes est devenu une véritable référence dans la vérification des faits et l’éradication des fausses nouvelles. La section snopes.com/tag/covid-19-vaccine traite d’une seule chose, et c’est celle qui nous intéresse dans le cas présent : la vaccination contre la COVID-19.

—

FactCheck.org

Dans la section factcheck.org/a-guide-to-our-coronavirus-coverage du site FactCheck.org, vous trouverez une abondante source d’informations (en anglais) sur le sujet. Ma section préférée ? La foire aux questions. C’est une mine d’or pour trouver des informations en outre sur les vaccins, le port du masque, les tests de dépistage, etc.

—

Bing (Outil de suivi du COVID-19)

Je dois reconnaître que cet outil de Microsoft à l’adresse bing.com/covid est vraiment bien conçu. Si vous voulez les vrais chiffres, basés sur de vraies sources et avec une facture visuelle vraiment réussie, c’est un incontournable.

Quels sont les autres sites que vous-mêmes consultez afin de vérifier les faits concernant la COVID-19 ? N’hésitez pas à nous les faire connaître.