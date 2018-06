11 sites pour de superbes photos libres de droit et gratuites

Temps de lecture (moyen) : 3 minutes

Si vous êtes en quête de photos et d’images gratuites pour vos publications en ligne, en voici plus d’une dizaine qui devraient combler vos attentes.

De nos jours, surtout sur Internet, une image suffit bien souvent à attirer les visiteurs. Voici donc d’excellents sites où trouver votre bonheur.

AVIS : Assurez-vous TOUJOURS qu’il s’agit bel et bien de photos gratuites et respectez les règles (ex. : crédit photo, retouche, etc.) en consultant les liens liés à chaque description ci-dessous.

1. Unsplash : unsplash.com

Toutes les photos qu’on y trouve peuvent être utilisées gratuitement, que ce soit à des fins commerciales ou pas. Vous n’avez pas besoin de demander la permission, ni de donner des crédits à qui que ce soit. Par contre, c’est toujours apprécié. (Source)

2. Pixabay : pixabay.com

Les images et vidéos de Pixabay sont publiées sous licence Creative Commons CC0. Les contributeurs ont renoncé à leurs droits d’auteur ainsi que leurs droits voisins ou connexes. Vous pouvez les adapter et utiliser à des fins commerciales, et ce, sans attribution. Là encore, une mention n’est pas requise mais appréciée. (Source)

3. Pexels : www.pexels.com

Ici aussi, toutes les photos sont sous licence Creative Commons CC0. Elles sont donc complètement libres d’être utilisées à des fins légales dans un projet personnel et même commercial. Vous pouvez modifier, copier et distribuer les photos. Encore là, on n’a pas de permission à demander et l’attribution n’est pas requise. (Source)

4. StockSnap : stocksnap.io

StockSnap ne s’embarrasse pas non plus des licences. Que vous teniez un blogue ou un site de nouvelles, vous pourrez copier, éditer, modifier et distribuer les images dans différents formats et pour diverses raisons, y compris ceux liés à l’activité commerciale. (Source)

5. Morguefile : morguefile.com

Vous pouvez adapter les photos, les utilisez dans différents projets incluant dans un but personnel ou même commercial. Par contre, vous ne pouvez vous en attribuer évidemment la propriété et encore moins les vendre. (Source)

6. Freerange Stock : freerangestock.com

Les images sont sous licence Equalicense, qu’on dit équitable et respectueuse tant des utilisateurs que des photographes. Elles peuvent être utilisées pour à peu près n’importe quel projet, qu’il soit commercial ou non commercial, sans attribution. Vous ne pouvez toutefois ni vendre, ni redistribuer ou louer les images, et vous ne pouvez pas vendre non plus de produits dont la valeur principale provient de l’image, comme par exemple un t-shirt avec l’une de ces photos imprimées dessus. (Source)

7. Gratisography : gratisography.com

On peut presque faire tout ce qu’on veut avec ces photos. Pour les projets personnels et commerciaux. On peut adapter et modifier les images, et ça inclut même les campagnes publicitaires, l’ajout d’un logo ou d’un texte. En revanche, on ne peut redistribuer ces images, les vendre et encore moins en revendiquer la propriété. (Source)

8. Skitterphoto : skitterphoto.com

C’est simple. Toutes les photos sur Skitterphoto sont du domaine public. Point à la ligne. Ça signifie que toutes peuvent être utilisées dans n’importe quel but. Vous pouvez télécharger et éditer des photos et même les utiliser dans le commerce. (Source)

9. FreeImages.co.uk : freeimages.co.uk

Les images sont fournies gratuitement pour un usage commercial et personnel. Sauf qu’à la différence de certains sites évoqués plus haut et qui ne requièrent pas la mention de la source, vous devez en faire la mention dans ce cas-ci. Si vous les utilisez, inscrivez donc un crédit avec un lien. (Source)

10. Free-Images.com : free-images.com

Pas de casse-tête. Toutes les photos sont soit du domaine public, soit sous licence Creative Commons CC0. Comme sur d’autres sites plus haut, vous y trouverez non seulement des photographies, mais aussi des illustrations ou encore des dessins vectoriels. (Source)

11. cc0.photo : cc0.photo

Toutes les photos sont sous licence CC0, ce qui veut dire que vous êtes autorisé à utiliser les photos gratuitement, les partager ou même les modifier à des fins privées, publiques et commerciales. Les images sont donc dédiées au domaine public. Cela signifie que vous n’avez même pas besoin d’en mentionner la source. Vous ne pouvez toutefois vous en attribuer non plus la propriété. (Source)