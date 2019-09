12 idées géniales d’activités que votre radio pourrait tenir à l’Halloween

Est-ce une fête d’enfants? Ou plutôt une célébration un peu lugubre réservée aux adultes? Quelle que soit votre façon de voir la fête d’Halloween, voici 12 idées géniales que votre radio pourrait mettre en œuvre pour l’occasion.

Que vous en fassiez une activité de financement pour votre organisation ou un organisme charitable, ou qu’elle prenne plutôt la forme d’un ‘party’ pour remercier vos auditeurs, ces 12 idées originales transformeront l’événement en un véritable succès…

1) Le manoir fantôme… charitable

Décorez la station (ou un local prêté) en une mystérieuse maison hantée. Puis, déguisez-vous et vos collaborateurs afin d’animer les lieux.

Comme coût d’entrée demandez une contribution de quelques dollars ou des denrées non périssables qui seront ensuite remises à la banque alimentaire locale pour les paniers de Noël.

Une belle façon d’aider un organisme local à l’approche du temps des fêtes.

2) Patrouillez les rues de la région

Prêtez assistance aux policiers et pompiers qui patrouillent les rues le soir de l’Halloween.

Vous disposez d’une unité mobile lettrées aux couleurs de la radio? Parfait.

Parcourez les rues de la ville afin d’offrir des friandises aux enfants et recueillir les commentaires qui seront ensuite entendus dans une émission spéciale ou encore dans vos bulletins de nouvelles.

Si vous n’avez pas de véhicule identifié à la station, demandez aux pompiers ou aux policiers de les accompagner pour faire vos reportages en direct et offrir des confiseries.

3) Un bal costumé

Les gens aiment la fête. Un bal costumé peut être une formidable occasion de recueillir des fonds, soit pour la station elle-même, soit pour un organisme de charité.

Musique, prix pour les plus beaux costumes, friandises, etc. Ça pourrait même devenir un rendez-vous annuel.

4) Un souper meurtre et mystère

Un ou même deux criminels se dissimulent parmi les invités de votre souper bénéfice.

Un crime survient en plein milieu du repas. Mais qui l’a commis? Ce sera aux convives de résoudre l’affaire.

On trouve des idées de scénarios en ligne, mais certaines entreprises spécialisées se chargent aussi de l’organisation de la soirée.

5) Des “bonbons” à vos meilleurs annonceurs

Lors de l’Halloween, on donne des bonbons. Parce que vous aimez vos meilleurs clients, offrez-leur quelques “bonbons” à eux aussi.

Des gratuités dans leur prochain contrat publicitaire par exemple ou, tout simplement, un cadeau qui fera plaisir.

Personne ne rechigne sur les cadeaux, n’est-ce pas? Pas même vos meilleurs clients.

6) Visite déguisée à l’hôpital

Déguisez-vous avec de beaux costumes très réussis et rendez-vous à l’hôpital régional pour y distribuer des sourires et de petites gâteries.

Sinon, les clubs sportifs locaux ne demandent jamais mieux que de se faire un peu de promotion en faisant de telles sorties publiques.

À défaut d’un centre hospitalier pour enfants malades, l’aile pédiatrique de l’hôpital local vous accueillera assurément.

7) Émission d’Halloween dans une école

Le jour de l’Halloween, diffusez l’émission du matin en direct du gymnase ou de la cafétéria d’une école de la région.

Évidemment, on invitera ou du moins suggérera fortement aux enfants à se déguiser.

Offrez des friandises et récompensez ceux et celles qui auront mis le plus d’efforts afin de créer des costumes à la fois originaux et surprenants.

8) Concours de maisons les mieux décorées

Certains mettent le paquet dans les décorations d’Halloween. Demandez aux auditeurs d’envoyer des photos de leur résidence décorée que vous afficherez ensuite sur Facebook et/ou Instagram.

C’est à peu près certain que de nombreux internautes, peut-être même de l’extérieur de la région visiteront vos réseaux sociaux pour visionner ces chefs-d’œuvres.

Associez-vous à une entreprise locale et offrez des bons-rabais aux participants ayant décoré leur demeure ou encore aux vainqueurs.

9) Soirée de cinéma d’horreur

Trouvez d’abord de vieux films d’horreur inscrits dans le domaine public, puis organisez un visionnement sur écran géant. Cette liste regorge de classiques d’horreur à télécharger légalement.

Je ne saurais vous conseiller la vente de billets, et ce, même s’il s’agit de films du domaine public, mais des contributions volontaires aux organismes charitables sont toujours appréciées.

Deux suggestions, juste en passant. «Night of the Living Dead» (1968) de George Romero disponible en HD remastérisé ou encore «The House On Haunted Hill» (1959) de William Castle.

10) Présentation et dégustation d’insectes

On associe souvent insectes et Halloween. Donc, organisez une exposition d’insectes avec un entomologiste.

Pourquoi ne pas offrir en plus une dégustation d’insectes comestibles? Par exemple, Gourmex Inc. vend des grillons canadiens rôtis à l’ail, ainsi que la farine de grillons dont vous pourriez préparer des biscuits.

11) Visite guidée de lieux hantés ou mystérieux

Chaque région a ses lieux qui sont (supposément) hantés ou encore mystérieux. Le Nouveau-Brunswick. Toronto et différents autres lieux au Canada sont réputés accueillir des phénomènes surnaturels.

Racontez l’histoire des lieux, rappelez les événements historiques qui expliqueraient pourquoi les lieux sont sensés être hantés.

12) Visite du cimetière local

Vous n’avez pas d’endroits réputés hantés dans la région? Qu’à cela ne tienne. Organisez plutôt une marche en soirée au cimetière local.

En tout respect des défunts bien sûr, devant les sépultures des personnages les plus connus de la région, racontez leur vie et leur fin quelquefois tragique à la lueur des lampes à l’huile.

N’oublions pas que le lendemain de l’Halloween, le 1er novembre, on célèbre la Toussaint. Une fête chrétienne qui précède d’un jour la commémoration des fidèles défunts, fixée quant à elle le 2 novembre.