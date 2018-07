14 façons mémorables pour votre radio de souligner la rentrée scolaire

Temps de lecture (moyen) : 3 minutes

Malheureusement, ou heureusement peut-être pour certains, la rentrée scolaire reviendra d’ici quelques semaines. Et si votre radio soulignait ce grand événement annuel de manière mémorable?

Vous êtes directeur de la station et cherchez des idées de promos intéressantes pour la rentrée automnale?

Je vous donne 14 suggestions d’activités qu’une radio comme la vôtre pourrait réaliser afin de marquer l’imaginaire collectif et rendre le retour à l’école moins pénible pour tout le monde. Allez! On prend des notes.

Mes idées toutes naturelles

Naturelles parce qu’il s’agit d’activités liées à votre secteur d’activité. C’est-à-dire faire de la radio.

1) Produisez l’émission du matin en direct du gymnase, la cafétéria ou l’agora de l’école. S’il fait beau, vous pourriez même faire l’émission dehors.

2) Faites des topos sur le terrain pour souligner le travail des brigadiers scolaires, chauffeurs de bus, policiers communautaires, etc. Interviewez-les et braquez les projecteurs sur leur travail essentiel.

Mes idées généreuses

Faire de bonnes actions, ça fait chaud au cœur. À celui des autres mais aussi au nôtre.

3) Offrez un petit déjeuner de la rentrée en collaboration avec un ou des commanditaires locaux. Ça peut aussi très bien être un barbecue avec des hot-dogs à l’heure du dîner.

4) Amassez des fonds qui seront remis au magasin scolaire ou à un organisme communautaire pour aider les enfants moins nantis à acquérir du matériel pendant l’année scolaire.

5) Collectez des denrées non périssables (céréales, gruau, purée de fruits ou fruits en conserve, boîtes de jus, etc.) qui seront offertes à la banque alimentaire locale pour aider les enfants nécessiteux à commencer la journée du bon pied avant d’aller à l’école. (P.S. Certaines écoles ont d’ailleurs leur propre programme de petits déjeuners.)

6) Donnez certains équipements encore fonctionnels à la radio scolaire, puis mettez vos talents à profit pour des ateliers de perfectionnement sur les métiers de la radio.

7) Faites un match d’impro bénéfice entre une équipe formée d’animateurs de la station et une autre constituée de membres du personnel de l’école ou du conseil scolaire. Remettez l’argent au conseil étudiant.

8) Organisez une corvée afin d’arranger une ou même quelques cours de récréation. On passe le râteau dans les aires de jeu, on ramasse les déchets qui traînent, on répare certains modules de jeu, on repeint les lignes des surfaces de jeu (marelle, échiquier géant, etc.).

Mes idées pour sensibiliser

Faire un peu de sensibilisation, ça n’a jamais fait de tort à personne.

9) Diffusez des capsules radio de sensibilisation à la sécurité routière. Que faire en présence d’un autobus scolaire dont les feux clignotent? Comment se comporter dans une zone scolaire? Etc.

10) Démarrez votre panthéon de la réussite scolaire. Chaque semaine, sur vos ondes, votre site Web et vos médias sociaux, mettez en valeur les exploits académiques, sportifs et sociaux des étudiants parmi les plus méritants et sensibilisez à l’importance de la persévérance scolaire.

Les idées surprenantes

Rien de mieux dans la vie qu’un brin de folie et quelques surprises pour accrocher des sourires.

11) Laissez de petites surprises avec le logo de la station sur les banquettes des autobus scolaires. Crayons de plomb, gommes à effacer, étuis à crayons, règles, etc.

12) Tenez un grand workout collectif de la rentrée dans la cour de récréation avec un(e) instructeur(rice) de conditionnement physique et de la musique de danse.

13) Organisez la visite surprise d’une vedette de la chanson, de la télé ou du sport très appréciée des enfants. Celle-ci pourrait même prononcer une mini-conférence de motivation à l’endroit des jeunes.

14) Faites tirer sur vos ondes des ensembles-cadeaux de la rentrée. Ex. : des sacs à dos garnis d’effets scolaires et de cartes-cadeaux variées.

À votre station ou dans votre organisation, avez-vous déjà réalisé certaines activités mémorables à l’occasion de la rentrée scolaire? Partagez-les avec nous.