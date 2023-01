2 plugins WordPress pour planifier et gérer plus efficacement vos publications

Saviez-vous qu’il est possible de rédiger certains de vos contenus à l’avance dans WordPress, puis de les programmer afin qu’ils ne soient publiés qu’au moment opportun ? C’est facile et ça rend de fiers services. Aujourd’hui, on vous suggère deux outils qui rendront la chose encore plus simple et rapide.



WordPress, le CMS le plus utilisé sur la planète

D’abord, pourquoi s’attarder à WordPress ?

C’est que la majorité de nos membres utilisent ce gestionnaire de contenu (CMS) afin de gérer leur site Internet.

Êtes-vous de ceux-là ? On n’en serait pas étonné. WordPress, qui fêtera ses 20 ans d’existance en mai 2023, propulse près de 64 % des sites web utilisant un système de gestion de contenu, couramment appelé CMS (Content Management System) en anglais.

De tous les sites web en ligne, WorPress équiperait, selon W3Techs, 43,2 % d’entre eux.

En clair, pas moins de 4 sites web sur 10 (43,2 %) à travers la planète fonctionne… avec WordPress.

Est-ce le meilleur ? Là n’est pas l’objet de ce texte. Mais, force est tout de même d’admettre qu’il occupe le haut du pavé.

Programmez facilement et rapidement vos publications

Aimeriez-vous pouvoir rédiger à l’avance certains de vos contenus, et, par la simple magie de l’informatique, les programmer afin qu’ils soient affichés au moment opportun dans votre site WordPress ?

Les règles d’un concours par exemple qui ne commence pas avant le mois prochain, ou encore la grille horaire de la radio qui ne sera effective que dans quelques semaines.

WordPress permet de sélectionner une date et une heure ultérieure lorsqu’on rédige un texte, afin qu’il n’apparaisse en ligne qu’au moment choisi. Ça, c’est facile.

Mais, il existe quelques outils (plugins) qui permettent de gérer et planifier vos publications de façon beaucoup plus facile et efficace, qu’avec les outils de base fournis dans WordPress.

SCHEDULE POST CALENDAR

Schedule Post Calendar est un calendrier graphique permettant de sélectionner la date et l’heure tel un agenda au lieu de rédiger ces informations sous forme textuelle, comme c’est le cas habituellement, du moins dans les versions antérieures de WordPress.

Car, un outil à peu près semblable se retrouve dans l’éditeur de bloc de WordPress. Mais, il brille malheureusement par son absence dans l’éditeur classique. Or, plusieurs éditeurs et webmestres utilisent encore l’éditeur classique en 2023. J’en suis.

Ce genre d’outil rend pourtant la tâche bien plus simple et rapide lorsque vient le temps de repérer les journées exactes grâce à son interface sous forme de calendrier. Schedule Post Calendar règle ce problème.

Dans l’image fournie ci-dessous, l’on remarque la présence à gauche d’un calendrier qui facilite la sélection des dates et des journées de façon claire et rapide, tel un agenda. À droite, l’on constate l’absence d’un tel outil.

Si, à titre d’exemple, vous avez l’habitude de planifier certaines publications toujours le même jour durant la semaine, il sera beaucoup plus facile de procéder avec l’outil Schedule Post Calendar.

LIEN : http://wordpress.org/plugins/schedule-posts-calendar

EDITORIAL CALENDAR

J’adore Editorial Calendar. C’est l’une des meilleures façons de gérer ses publications journalières.

Il est relativement compliqué de voir facilement nos publications planifiées à l’avance dans WordPress. On doit se rendre dans la section consacrée aux articles, puis trier par date.

Bref, rien de très intuitif.

Or, ce plugin vous fournit un agenda en une page de vos publications passées et à venir. On peut même les changer de jour en glissant-déposant, puis modifier les heures de parution. C’est fantastique.

Supposons, par exemple, qu’un texte a été programmé pour être publié une telle journée. Or, l’événement auquel le texte réfère n’aura finalement lieu que quelques jours plus tard.

On peut alors simplement se rendre dans Editorial Calendar et glisser-déposer la publication avec sa souris dans une autre case pour une publication ultérieure.

C’est tellement plus simple que de rouvrir le texte et devoir modifier soi-même la date.

Lien : http://wordpress.org/plugins/editorial-calendar

Si vous-même utilisez des outils de gestion des publications qui méritent qu’on s’y attarde, n’hésitez pas à partager vos trouvailles dans l’espace des commentaires prévu à cette fin.