26 bonnes références (et même un peu plus) pour l’animateur radio, de A à Z

Voici une compilation d’hyperliens à visiter pour des références sur une multitude sujets, classés de A à Z.

P.S. Je ne suis responsable d’aucun des contenus que vous retrouverez sur ces sites Web. Tous les hyperliens sont vérifiés et donc fonctionnels au moment de la publication de ce texte.

A LBUMS MUSICAUX

Le TOP 200 des meilleurs albums de la semaine, selon le légendaire magazine Rolling Stone. Si vous souhaitez plutôt fouiller le coffre à souvenirs, on vous propose aussi une compilation des 500 meilleurs albums de tous les temps, choisis par un panel d’experts de l’industrie.

B IOGRAPHIES

Le Dictionnaire biographique du Canada renferme près de 9 000 biographies de personnalités qui ont marqué l’histoire du Canada.

C LIMATOLOGIE

Les données climatiques historiques de votre région ou encore de votre province. Toujours intéressant à glisser comme comparaison dans un bulletin météorologique.

D ICTIONNAIRE FRANÇAIS

À la recherche d’une définition ? Ou d’un synonyme ? Le dictionnaire Larousse en ligne fournit au moins 135 000 définitions, 90 000 articles, ainsi que 92 000 synonymes.

E NCYCLOPÉDIE

Comme pour son dictionnaire dont on parlait ci-dessus, l’encyclopédie Larousse regorge d’une multitude d’informations à quelques clics de souris. Des dossiers complets sur l’immunité, la Rome antique, ou encore la consommation n’en sont que quelques exemples.

F ILMOGRAPHIES

IMDB, pour Internet Movie Database. C’est l’une des bases de données filmographiques les plus exhaustives et assurément la plus connue du web. Besoin de trouver le nom d’un réalisateur ou d’une actrice ? C’est sûrement là que vous trouverez.

G ÉOGRAPHIE CANADIENNE

L’Atlas du Canada renferme des cartes et une multitude de données géographiques sur notre pays. Référence parfaite pour apprendre ou parfaire sa géo du Canada.

H ISTOIRE

Redécouvrez les événements historiques grâce aux éphémérides sur Wikipédia. Cliquez une date dans le calendrier sur la page consacrée aux éphémérides et découvrez ce qui s’est passé ce jour-là dans l’histoire. Naissances, décès, événements, célébrations, etc. Tout est là.

I NTERNET

Internet Archive est en quelque sorte la mémoire de l’Internet. Pas moins de 607 milliards de page web y sont archivées, et l’on y trouve également des livres numériques, des films, des logiciels, de la musique, etc.

J OURNAUX DU MONDE

Pour voir la une de plusieurs journaux d’un peu partout sur la planète, le site Kiosko.net est votre kiosque à journaux virtuel. Tous n’y sont pas forcément, mais on en trouve quand même une impressionnante quantité.

K ILOMÈTRES EN MILLES

L’un des outils les plus simples et faciles que j’ai trouvé en ligne pour convertir des unités de longueur et de superficie, c’est celui d’Énergie et Ressources naturelles Québec. On trouve même une table des équivalences des longueurs ainsi que les superficies.

L ANGUES EN PERDITION

Sur plus de 7 000 langues répertoriées dans le monde, l’ONU estime que 2 680 langues autochtones sont en danger. Saviez-vous qu’il est possible d’écouter sur Google Earth plusieurs langues menacées ? Au Canada, on peut y entendre en outre le Cri des marais, l’Inuktitut ou encore le Cri des plaines.

M ÉTÉOROLOGIE

Pour les prévisions météorologiques parmi les plus fiables au Canada, fiez-vous à celles du Service météorologique du Canada. Une adresse toute simple en plus : meteo.gc.ca.

N ATIONS DU MONDE

Les informations sur les nations du globe répertoriées dans The World Factbook de la Central Intelligence Agency (CIA) des États-Unis d’Amérique, l’agence centrale de renseignement américaine. Deux sections particulièrement intéressantes : les données sur une page (ex. : le Canada); ainsi les comparaisons sur différents sujets (ex. : l’âge médian par pays).

O LYMPISME

Site incontournable pour tout savoir sur l’olympisme, celui du Comité international olympique. Truffé de liens et infos diverses sur les Jeux olympiques à venir, ceux du passé, etc.

P HILIE (et Phobie)

On utilise le suffixe philie, du grec ancien φιλία, philia (qui signifie « amitié »), afin de former des mots qui désignent une attirance ou une passion à l’égard de quelque chose, d’une situation, etc. Cette page répertorie 162 mots de la langue française qui se terminent avec ce suffixe.

À l’inverse, la phobie est une crainte ou même carrément une aversion à l’égard de quelque chose ou d’une situation. Voyez-en une liste ici dans la langue française.

Q UI FAIT QUOI

Qui fait Quoi est une source intarissable (ou presque) d’information sur la télé, le cinéma, les arts de la scène, la musique et bien plus encore. Son Guide annuel Qui fait Quoi est un incontournable. Il fut dans les années ’90, à ma sortie du collège de radio, ma 1ère source d’information pour acheminer mes premières cassettes démo et mon curriculum vitae à d’éventuels employeurs.

R ECORDS DE TEMPÉRATURES

Les records météorologiques frappent l’imaginaire. Quels ont été les extrêmes de froid et de chaleur pour telle journée à telle endroit ? L’almanach des moyennes et des extrêmes vous le dira. Vous y verrez par exemple qu’il a fait jusqu’à 13,3 ºC à Moncton, le 25 décembre 1964. Et que la température la plus froide enregistrée à Iqaluit au Jour de l’an fut -40,9 °C, le 1er janvier 1983.

S ANTÉ ET MIEUX-ÊTRE

Pour des définitions et des informations complètes sur la santé et la médecine, le site Doctissimo est une excellente référence. Le site compte sur une équipe d’experts chevronnés et son dictionnaire médical en outre est reconnu dans toute la francophonie.

T UTORIELS

Vous ne savez pas comment faire telle chose ou telle autre ? Le site wikiHow est la référence. On y trouve (tenez-vous bien !) au moins 90 000 articles documentés de façon académique.

U NIVERSITÉS

Le site de l’Association des universités et collèges de la francophonie canadienne répertorie les établissements d’enseignement post-secondaire en français au pays.

V ERBES

La conjugaison des verbes facile et rapide via une interface minimaliste. On clique ce lien, on tape le verbe à conjuger et Hop ! En quelques secondes, vous voilà devant la conjugaison complète.

W IKIS

Vous connaissez Wikipédia. Mais, il ne s’agit pas du seul wiki. Le wiki est en fait une application web permettant de créer, modifier et illustrer des pages web d’une manière collaborative. Voyez cette liste impressionnante de sites qui utilisent le principe wiki.

X XL

Quiconque s’intéresse au rap et au hip-hop doit avoir XXL parmi ses signets. Visitez en outre la section des listes où sont affichées les 13 meilleures nouvelles chansons de chaque semaine. Parfait pour garder votre catalogue musical à jour, si vous jouez de cette musique.

Y ANKEES

Non, pas l’équipe de baseball. Mais plutôt nos voisins américains, qu’on appelle quelquefois les Yankees. Si vous cherchez de l’info sur les États-Unis d’Amérique, le site du gouvernement des États-Unis (USA.gov) est votre porte d’entrée par excellence.

Z ÉRO

Coincé devant la numérotation romaine ? Vous avez le moral à zéro devant ces lettres qui prennent la place des chiffres ? En quelle année par exemple un film a-t-il été produit si c’est inscrit MCMLXIII à la fin du générique ? Le site Apprendre et retenir vite et facilement vous montre tous les chiffres romains de 1 à 5000.