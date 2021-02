3 outils pour trouver des alternatives à vos sites web préférés

Vous fréquentez assidûment un site web dont vous appréciez le contenu. Or, vous aimeriez en trouver d’autres qui traitent des mêmes sujets ou y ressemblent ? Alors, laissez-moi vous aider.

Quand on fait régulièrement des recherches sur le Web, il est tout à fait légitime d’avoir envie quelquefois de trouver des alternatives. D’autres sources, comme on dit.

Trouver des sites alternatifs, qui traitent des mêmes thématiques que celles auxquelles vous vous intéressez, c’est plus facile qu’il n’y paraît.

C’est précisément ce que les outils suivants vous permettent de faire…

3 outils précieux (AlternativeTo, SimilarSites et Google Similar Pages)

AlternativeTo

A priori, on pourrait considérer AlternativeTo comme un simple outil de recommandations de logiciels.

C’est d’ailleurs la description qu’on en fait. «Crowdsourced software recommandations» (recommandations communautaires de logiciels).

Mais croyez-moi, c’est plus que ça. Tapez “Amazon“ par exemple et vous obtiendrez une bonne quantité d’autres sites de vente en ligne.

Cela étant dit, et c’est là qu’on joue sur les mots, AlternativeTo ne vous présente pas tant des sites web à proprement parler mais plutôt des outils en ligne.

Ne cherchez pas d’alternative par exemple aux sites de Weight Watchers ou Ford, vous ne trouverez rien de très concluant.

N’empêche, si vous cherchez le site de stockage “Dropbox“, le moteur de recherche “AltaVista“ ou encore l’encyclopédie en ligne “Wikipedia“, vous serez agréablement surpris par les alternatives suggérées.

__

SimilarSites

Avec SimilarSites, on est précisément dans la recherche de sites similaires.

J’avoue, il ne renferme pas d’alternatives à tous les sites du globe. Toutefois, sa base de données n’en est pas moins impressionnante.

L’interface est agréable et il affiche même le pourcentage de similarité entre les sites.

Des exemples ? Voici des alternatives aux sites nasa.gov, twitter.com, airbnb.com et journaldemontreal.com.

Si vous disposez du navigateur Chrome, il est possible d’installer une extension à utiliser pendant votre navigation.

Vous utilisez un autre navigateur ? Opéra et Firefox proposent aussi de telles extensions.

Google Similar Pages

Attention ! Ceci n’est pas un site web. C’est plutôt une extension développée par Google pour le navigateur Chrome.

Quand vous consultez un site web, pressez simplement l’icône de l’extension Google Similar Pages.

L’outil enverra une requête au moteur de recherche Google afin de dénicher rapidement des pages similaires à celle que vous êtes en train de consulter.

On s’appuie ici sur les résultats des robots d’exploration de l’entreprise afin de trouver des sites dont les mots-clés et le contenu s’apparentent à celui que vous consultez.

Est-ce que ça fonctionne bien ? Ça dépend.

Pour notre site web par exemple, on m’a sorti celui du Centre de service scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (!?!), mais heureusement aussi ceux de TFO, du magazine Protégez-Vous et de l’Association de la presse francophone. Plus proche de nos activités, disons-le.

Dans tous les cas, vous pourriez au moins faire des découvertes intéressantes.

Bonnes découvertes !