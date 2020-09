3 solutions pour des entrevues à distance avec une qualité sonore remarquable

Parce que vous serez (peut-être) à nouveau confinés à la maison cet automne ou cet hiver, et aurez quand même besoin de faire votre émission et vos entrevues à distance, voici 3 solutions pour y parvenir à relativement peu de frais et avec une qualité sonore remarquable.

CLEANFEED (https://cleanfeed.net)

Le directeur de la radio à Victoria (C.-B.) m’en avait vanté les qualités ce printemps et réalisé une démo plutôt convaincante sur YouTube. Son utilité s’est encore avérée pendant le confinement.

La version standard (entièrement gratuite) proposent déjà certaines fonctionnalités que d’autres services factureront. Je pense en outre à la possibilité de réaliser des appels à plusieurs.

La version pro (34 $US par mois ou 22 $US par mois avec une réduction conditionnelle) permet néanmoins d’obtenir davantage de fonctionnalités et des débits (bit rates) supérieurs.

Enfin, on notera que le débit de base de 48 kHz dans Cleanfeed offre une qualité déjà nettement plus élevée que certains compétiteurs.

RINGR (https://www.ringr.com)

Ici, pas de plan gratuit, hormis une offre gratuite d’essai limitée à 30 jours.

La formule basic (7,99 $US par mois ou 79,99 $US par année) ne permet que des conversations à deux personnes et n’offre que le format audio MP3, mais l’audio est tout de même d’excellente qualité.

Le son est mono et le débit (bit rate) est limité à 22 kHz, mais le nombre d’appels qu’on peut placer et le stockage sont néanmoins illimités.

Dans la version premium (18,99 US$ par mois ou 189,99 $US par année), on peut réaliser des conférences à plusieurs, ce qui facilite le travail lors des émissions du matin et du retour à la maison.

Le son frôle la qualité du studio et, non seulement peut-on profiter d’un son stéréo, mais il est même possible d’avoir des pistes audio séparées.

Mentionnons enfin que le débit peut s’élever jusqu’à 48 kHz et que les formats OGG et FLAC s’ajoutent au MP3 déjà proposé dans la version précédente.

Avant de finir avec la 3e option, je m’en voudrais si j’oubliais de vous mentionner que RINGR dispose d’applications mobiles pour iOS et Android. Certains invités pourraient apprécier de n’avoir pas à se rabattre sur leurs navigateurs pour faire leur entrevue.

ZENCASTR (https://zencastr.com)

Plébiscité par bon nombre de podcasteurs, Zencastr offre depuis quelques mois des possibilités plus étendues à ceux qui se rabattent sur la formule hobbyist (gratuite).

En effet, à cause de la COVID-19 et du confinement obligé pour plusieurs, l’entreprise a fait sauter la limite de personnes qui peuvent interagir simultanément ainsi que la durée maximale d’enregistrement.

Néanmoins, la formule professional (20 $US par mois ou 216 $ sur une base annuelle) propose une qualité audio nettement meilleure, ainsi que des fonctionnalités qui ne sont pas négligeables comme la postproduction sonore automatisée ou encore l’insertion d’éléments sonores en temps réel.

Si vous essayez l’une ou l’autre des plateformes, nous serions heureux de lire vos retours d’expérience. Vous pouvez commenter ces services dans l’espace réservé aux commentaires ci-dessous.