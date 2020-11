30 (autres) formules pour les vœux des fêtes à la radio

Après une 1ère publication sur les vœux des fêtes à la radio, et dans le but d’aider ceux et celles d’entre vous qui doivent parfois travailler très fort pour créer des souhaits de Noël et du Jour de l’an, voici une trentaine d’autres formules à adapter selon vos besoins.

Comme je l’écrivais dans mon texte précédent, ne vous gênez pas de les modifier au besoin et les adapter selon le commerce. Il s’agit essentiellement de gabarits qui ne sont pas immuables. Bonne rédaction !

(Mise à jour, 6 novembre 2020)

1) À nos distingués clients, qui nous ont été fidèles pendant toute l’année, nos meilleurs vœux des Fêtes.

2) Que la magie du temps des Fêtes comble vos désirs les plus chers.

3) Paix et bonheur à tous les clients de (nom de l’annonceur) à l’occasion du temps des Fêtes.

4) Petits et grands, en famille et entre amis, profitez de tous les plaisirs des Fêtes de fin d’année.

5) Merci de votre encouragement durant l’année et joyeuses fêtes à tous.

6) Que Noël soit gage de bonheur et de gaieté pour toute votre famille.

7) À vous et vos proches, nos souhaits les plus chaleureux pour Noël et le nouvel An.

8) En ce temps des Fêtes, souvenez-vous que les grands bonheurs sont souvent faits de petites choses.

9) Santé, bonheur et paix, tels sont les souhaits que vous offre (nom de l’annonceur) pour le nouvel An.

10) Nos souhaits les plus chaleureux vous accompagnent, vous et vos proches, en cette période des Fêtes.

11) Profitez bien du temps des Fêtes pour prendre le temps de festoyer.

12) Que cette nouvelle année débute sous le signe du bonheur, et qu’elle vous soit heureuse et prospère.

13) Puisse le nouvel An qui approche vous apporter tout ce que vous désirez.

14) Meilleurs vœux de la saison à toute la population de notre belle région.

15) Joyeuses fêtes et bonne année remplie d’amour, de bonheur et de paix.

16) Notre équipe vous souhaite bonheur, santé et prospérité à l’occasion de Noël et du nouvel An.

17) Joyeux Noël et merci de nous avoir été aussi fidèles durant la dernière année.

18) Ce fut un plaisir de vous servir en (l’année); espérons vous retrouver aussi nombreux l’an prochain.

19) Que la joie de Noël et du nouvel An illumine votre demeure d’amour et de sérénité.

20) À nos clients et partenaires, nos meilleurs vœux pour une année remplie de joie, de paix et de santé.

21) De notre équipe à votre famille, nos souhaits les plus sincères du temps des Fêtes.

22) Merci pour cette année passée ensemble; au plaisir de vous servir de nouveau l’an prochain.

23) À l’occasion de Noël et du nouvel An, nos vœux les plus sincères à chacun d’entre vous.

24) Puisse votre demeure être remplie de joie et de bonheur à l’occasion du temps des Fêtes.

25) Meilleurs vœux du temps des fêtes à nos clients qui assurent notre succès depuis (X) ans.

26) Que ce temps des fêtes soit propice à de nombreux moments de joie pour vous et vos proches.

27) L’équipe de (nom de l’annonceur) vous souhaite un temps des Fêtes inoubliable.

28) Bonne et heureuse année de la part de la direction et des employés de (nom de l’annonceur).

29) De tout notre cœur, nos meilleurs vœux de bonheur et d’amour pour la nouvelle année.

30) Chers clients, nous vous offrons nos meilleurs vœux du temps des Fêtes.