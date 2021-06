4 choses essentielles pour attirer des visiteurs sur votre site web [+vidéo]

Si on oublie les réseaux sociaux un instant, donc sans recourir à vos publications Facebook et Twitter, comment faire pour attirer des visiteurs sur le site web de votre station de radio ? Voici 4 choses essentielles à faire.

1 – Optimisez votre site web pour les moteurs de recherche (SEO)

Vous avez lu quelquefois le terme SEO (Search Engine Optimisation), mais n’en savez pas trop sur le sujet.

C’est l’optimisation de son site web pour qu’il soit mieux référencé dans les moteurs de recherche. Un casse-tête, pensez-vous ? Pas vraiment.

En utilisant des outils comme Google Search Console, ou encore Bing Webmaster Tool, vous aurez déjà l’aide nécessaire pour améliorer votre référencement dans les deux principaux moteurs de recherche.

Utilisez aussi les plugins mis à votre disposition dans Joomla!, WordPress et les autres gestionnaires de site web. Ils vous aideront à créer les bons titres, choisir les meilleurs mots-clés, gérer vos hyperliens, etc.

Quand les gens chercheront des publications sur votre région par exemple, que trouveront-ils ? Le site de votre station.

Parce que vous y aurez créé une section touristique avec des hyperliens vers les principales attractions touristiques, les lieux d’hébergement, les bonnes tables où manger, etc.

2 – Affichez votre adresse partout en-dehors du web

Quand je dis partout, c’est littéralement partout. Vraiment.

Voici 20 endroits parmi d’autres où afficher l’adresse du site web de votre radio :

Le véhicule de la station ;

votre toiture (Avouez que vous n’y aviez pas songé!) ;

vos cartes d’affaires ;

l’affiche extérieure de la station ;

étampe ou autocollant sur les cadeaux ;

publipostage (ex. : dépliant touristique) ;

brodé sur les vêtements des animateurs ;

les cartes de membres de la radio ;

l’en-tête de vos lettres ;

le rabat de vos enveloppes ;

les babillards communautaires (ex. : la caisse populaire, les supermarchés, etc.) ;

des autocollants promotionnels ;

des panneaux-réclames ;

les napperons en papier des restos ;

le kiosque pliable lors d’un ‘remote’ ;

des calendriers ;

votre message d’accueil téléphonique ;

vos vidéos corporatifs ;

la vitrine ou porte vitrée de la station ;

des objets promotionnels (ex. : ballons, aimants de frigo, crayons, etc.).

Vous pouvez aussi visionner et écouter cette publication en vidéo :

3 – “Semez” votre adresse partout où vous le pouvez sur le web

Pour êtes vue et consultée, l’adresse de votre site web doit voyager non seulement en-dehors (voir ci-dessus) mais aussi bien sûr dans l’univers numérique, et pas seulement dans les moteurs de recherche.

Une évidence, qui ne saute pourtant pas toujours aux yeux. Insérez-la donc PARTOUT où c’est possible de le faire.

Ex. : dans votre signature en bas de vos courriels; dans l’image d’en-tête (‘header’) de vos médias sociaux; dans les sites web de vos partenaires d’affaires; dans votre infolettre mensuelle ou hebdomadaire; dans la page Wikipédia de la radio.

Chaque fois qu’il ne s’agit clairement pas d’un abus et qu’on vous en donne le droit, mettez-la.

4 – Soyez référencé dans Google Actualités et Bing Actualités

Vous rédigez du contenu journalistique ? En plus d’être répertorié dans les moteurs de recherche eux-mêmes, vous pourriez apparaître dans Google Actualités et Bing Actualités.

Assurez-vous toutefois que vos contenus soit d’actualité et qu’ils apportent de l’information pertinente.

Si vous ne faites qu’agréger les nouvelles d’autres éditeurs de contenus (ex. : le fil RSS du journal), on vous refusera l’accès à ces plateformes.

En revanche, si vous créez des nouvelles régionales et provinciales susceptibles d’intéresser les internautes, ça pourrait être intéressant que vos nouvelles s’y trouvent.

Chaque fois qu’un lecteur voudra prendre connaissance des détails d’une nouvelle, il atterrira sur votre site web.