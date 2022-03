4 excellents sites où trouver de la musique gratuite pour vos pubs

Voici 4 excellents sites où trouver des trames musicales pour vos diverses productions radiophoniques.

Le plus beau ? C’est entièrement gratuit dans bien des cas. Pour vrai ? Oui, vraiment. Vous avez bien lu.

Des productions musicales souvent d’excellente qualité et offertes tout à fait gratuitement… selon certaines conditions.

Audionautix : audionautix.com

Un répertoire plutôt varié. Avec différentes catégories de genres et d’ambiances parmi lesquelles choisir. Tout ça gratuitement sous licence Creative Commons 4.0.

Ça veut dire que vous pouvez notamment couper les trames selon la longueur voulue et les utiliser dans tous vos projets, même commerciaux.

Sauf qu’il faut ajouter un lien vers le site Web à quelque part sur le vôtre.

C’est bel et bien écrit « You are free to use the music (even for commercial purposes) as long as you provide appropriate credit. »

(trad. : Vous êtes libre d’utiliser la musique (même à des fins commerciales) tant que vous fournissez un crédit approprié.)

Vous pourriez, à titre d’exemple, créer une section de votre site web où vous indiquez que vous utilisez Audionautix pour certaines de vos productions sonores, avec un lien web.

(Source)

Free Music Archive : freemusicarchive.org

Certaines musiques sont offertes sous licence Creative Commons, mais d’autres pas. Assurez-vous de respecter les conditions du type de licence des musiques qui vous intéressent.

On trouve des chansons ainsi que des pièces instrumentales. Dans le moteur de recherche, cochez notamment « commercial use » si vous souhaitez l’inclure dans une publicité.

En cherchant par exemple les pièces instrumentales autorisées pour les besoins commerciaux, j’ai obtenu plus de 2 200 résultats.

(Source)

dig.ccMixter : dig.ccmixter.org

C’est un peu comme pour le site ci-dessus. Certaines musiques peut être utilisées dans des projets commerciaux, tandis que d’autres ne peuvent pas.

Il faut simplement s’assurer de respecter le type de licence de l’œuvre qu’on espère utiliser.

Encore là, il faut mentionner l’origine de la pièce quelque part. Sur votre site, ça peut aller.

Si les musiques Creative Commons gratuites ne vous suffisent pas, vous pouvez aussi piger dans les oeuvres sous licences (payantes) TuneTrack.

(Source)

FreePD : freepd.com

Un site plutôt intéressant que j’utilise quelquefois. Les musiques sont bien classifiées. Les styles sont assez variés. Lq quantité de titres proposés n’est pas dénuée d’intérêt.

Dans pratiquement tous les cas, vous devrez vous-mêmes faire les coupures et le montage nécessaire pour créer des trames de 30 secondes, si vous comptez les utiliser dans des publicités par exemple.

Fait à noter dans ce cas-ci, on parle ici de musique versée dans le domaine public (Creative Commons 0), donc sans besoin de mentionner la provenance.

(Source)